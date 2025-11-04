Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz: Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı bir ittifaktır

13:114/11/2025, Salı
DHA
Cevdet Yılmaz, Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı, menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Yılmaz, açıklamasında, "Cumhur İttifakı, demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür. Cumhur İttifakı, menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



