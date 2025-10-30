Yeni Şafak
Cumhuriyetin 102'nci yılı: MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyetin 102. yılı anısına resmi ve imzalı tablo hediye etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir tablo hediye etti. Üzerinde Erdoğan'ın resmi ve imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tabloya, 'Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun' mesajı işlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.



