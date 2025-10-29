Yeni Şafak
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı: Cumhuriyet'in yeni yaşını kutluyor, nice yıllar diliyorum

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı: Cumhuriyet'in yeni yaşını kutluyor, nice yıllar diliyorum

23:2929/10/2025, Çarşamba
Emine Erdoğan Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yarına dair en güçlü sözümüz olan Cumhuriyet'in yeni yaşını kutluyor, nice yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletin Evi'nde, Cumhuriyet'imizin 102. yıl dönümünü kutladığımız bu özel gecede, maziden atiye uzanan güçlü bağlarımızla bir aradaydık. Her bir kalpte aynı ülkü, aynı inançla, birlik ve beraberliğimizi bu eşsiz mirasla daha da pekiştirdik. Yarına dair en güçlü sözümüz olan Cumhuriyet'in yeni yaşını kutluyor, nice yıllar diliyorum."



