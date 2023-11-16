‘Dağılacak’ haberleri Saraçhane kaynaklı

Genel başkanı değişen CHP, dağılan muhalefeti yeniden organize etmek için başta İYİ Parti olmak üzere Millet İttifakı ortaklarını markaja aldı. CHP’deki büyük kurultaydan sonra “Artık yan yana gelemeyiz” mesajı veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, gerek parti içinden gerek parti dışından ittifaka zorlandığı iddia ediliyor.

İYİ Parti içinde Akşener’i ittifaka zorlayan parti dışı unsurlardan birinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu kanısı güçleniyor. İYİ Parti Genel Merkezi’nde son dönem “Parti dağılacak” iddiası dahil pek çok haberin İstanbul kaynaklı olduğu konuşuluyor.

İYİ Parti’nin 3 büyük kentte de kendi adaylarını çıkarmak istemesinin, İBB Başkanı İmamoğlu’nu rahatsız ettiği bildirildi. Bu nedenle iddiaların kaynağında Saraçhane’nin olduğu kanısı iyice güç kazandı. İmamoğlu ve destekçilerinin, Akşener’i ittifaka zorlamak için gaza bastığı iddia ediliyor. İYİ Parti’ye dönük iddiaların kasıtlı olarak yayıldığı bildiriliyor.