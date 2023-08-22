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Değişim sandıkta kaldı

CHP ilçe seçimlerinde genel merkezin değişimcilere karşı üstünlüğü sürüyor. Genel başkanlık için ismi geçen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in hafta sonu katılarak konuşma yaptığı Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde de Kılıçdaroğlu'nun adayı kazandı. Özel’in desteklediği Yalçın Arcak 144 oyda kalırken Kılıçdaroğlu’nun adayı Heval Şahin, 213 oy alarak ilçe başkanı seçildi.

Nur Banu Aras
04:00 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel.

Özgür Özel.

CHP’de seçim yenilgisinin neden olduğu dalgalanma devam ederken diğer taraftan da ilçe kongreleri yapılıyor. Değişim çağrılarının öncülüğünü üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli delege desteği bulamazken muhalefete ikinci bir darbe de ilçe kongrelerinden geldi.

ANKARA’DA 25 İLÇEDEN 24’ÜNÜ ALDILAR

Yaklaşık bin 200 delegesi bulunan CHP’de delege deposu olarak adlandırılan İstanbul ve Ankara’da Genel Merkez üstünlük sağladı. Ankara’da 25 ilçeden 24’ünü Kılıçdaroğlu destekçileri kazanırken, Mamak’ta muhalifler kazandı. İstanbul’da da kongresi yapılan tüm ilçelerde Kılıçdaroğlu destekçileri yönetime geldi.

MANİSA KONGRELERİNE ÖZEL ÖNEM VERİYORLAR

CHP’den dikkat çeken kongrelerden biri de Manisa’da yaşandı. Son kongrede seçilen il başkanı Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’e muhalif bir isimdi. İmamoğlu’nun başlattığı değişim kanadında yer alan ve ismi genel başkanlık için geçen Özel bu dönem Manisa kongrelerine özel önem veriyor. Özel, Manisa’nın en büyük ilçesi Yunusemre kongresine katılarak bir konuşma yaptı. Yunusemre kongresinde Kılıçdaroğlu’nun adayı Heval Şahin ile muhaliflerin adayı Yalçın Arcak yarıştı. Özel’in desteklediği Arcak 144 oyda kalırken Kılıçdaroğlu’nun adayı Şahin 213 oy olarak ilçe başkanı seçildi.




#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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