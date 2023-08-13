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Değişimcilerin havası söndü

28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra stresli günler geçiren CHP Genel Merkezi’nin havası kongre sürecinde değişti. Kılıçdaroğlu mahalle ve ilçe kongrelerinde delege gücünü korudu. İmamoğlu’nun öncülük ettiği değişimciler istedikleri desteği alamadı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler tabloyla ilgili “Biz işimizi yaptık, rüzgar dindi” yorumunu yaptı.

Mehmet Güney
04:00 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu.

Ekim ayında olağan kurultaya gitmeye hazırlanan CHP’de gündem, kendisine karşı birçok ismin bayrak açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına rakip çıkıp çıkmayacağı.

İŞİMİZİ YAPTIK RÜZGAR DİNDİ

Değişim çağrılarının erken söndüğünü belirten Genel Merkez ekibi, parti içi muhalefetin delege gücünü alamazsa Kılıçdaroğlu’nun karşısına rakip çıkmayacağını belirtiyor. Parti yönetiminde Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alan isimler, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kılıçdaroğlu’na karşı yükselen parti içi muhalefetin ilçe kongrelerinin başlamasıyla birlikte durduğunu ifade ediyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler değişimcilerin son günlerde sesiz kalmasını, “Değişimciler hep tartışma çıkarttı. Biz işimizi yaptık rüzgarları dindi” şeklinde değerlendiriyor. Muhalefet kanadının mahalle kongreleri ve tamamlanan ilçe kongrelerinde yeterli delege gücüne ulaşamadığı için sessiz kaldıkları belirtiliyor.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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