DEM Parti-CHP ittifakı: Anlaşma var protokol yok!

DEM Parti ile yapılan görüşmeler hakkında da bilgi veren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bir önceki seçimde o zaman ki HDP hiçbir talebi olmaksızın AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü AK Parti'ye değil birazda muhalefete gösterme talebinde. Bize kazandırmak değil gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var bu çok ortada.DEM Parti ile anlaştı diyorlar. Biz şöyle okuyoruz, bizim oy verebileceğimiz bir aday varsa aday çıkarmıyoruz. Onlar da destekleyebilecekleri bir aday varsa aday çıkarmıyorlar. Sanki protokol sağlanmış gibi gösteriliyor ancak ortada resmi bir protokol yok." İYİ Parti ile yapılan görüşmelere de değinen Özel, "Ben beyaz çiçek aldım gittim eski ortağa (Meral Akşener) ama ikna edemedim" dedi.