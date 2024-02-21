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DEM Parti-CHP ittifakı: Anlaşma var protokol yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Meclis'te gazetecilerle sohbet ederek soruları cevapladı. Yerel seçimlere ve ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, DEM ile iş birliğinin 2019 ve 2023 seçimlerinden farklı olduğunu söyledi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
10:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:02 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Özgür Özel
Özgür Özel

DEM Parti ile yapılan görüşmeler hakkında da bilgi veren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bir önceki seçimde o zaman ki HDP hiçbir talebi olmaksızın AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü AK Parti'ye değil birazda muhalefete gösterme talebinde. Bize kazandırmak değil gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var bu çok ortada.DEM Parti ile anlaştı diyorlar. Biz şöyle okuyoruz, bizim oy verebileceğimiz bir aday varsa aday çıkarmıyoruz. Onlar da destekleyebilecekleri bir aday varsa aday çıkarmıyorlar. Sanki protokol sağlanmış gibi gösteriliyor ancak ortada resmi bir protokol yok." İYİ Parti ile yapılan görüşmelere de değinen Özel, "Ben beyaz çiçek aldım gittim eski ortağa (Meral Akşener) ama ikna edemedim" dedi.

Tuncer Bakırhan.

Esenyurt itirafı

DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, CHP ile Esenyurt için yaptıkları anlaşmayı itiraf etti. Gazetecilere konuşan Bakırhan, CHP'nin Esenyurt'ta Ali Gökmen'in yerine aday gösterdiği Ahmet Özer'e ilişkin soruya "Kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt değerlendirildi" dedi.



#Siyaset
#CHP
#DEM
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