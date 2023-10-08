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Demir Kılıçlar ile karşılık verdi

Sabah saatlerinde Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu karşısında büyük şaşkınlık yaşayan İsrail’de olağanüstü hale geçilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu bunun bir savaş durumu olduğunu bildirdi.

Dış Haberler
04:00 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu

Binyamin Netanyahu

Güvenlik kabinesi olağanüstü toplanırken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık “Demir Kılıçlar” operasyonunu başlattığını duyurdu. Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

Yedek askerler

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerine “belirsiz sayıda” savaşçının sızdığını duyurarak yedek askerlerin göreve çağrıldığını açıkladı. Yedek askerler, yargı tasarısı nedeniyle uzun süredir Netanyahu hükümeti ile gerilimli bir ilişkiye sahipti.

Yom Kippur’UN 50. yılında başladı

Hamas’ın askeri operasyonu, 1973 yılında Mısır ve İsrail arasında gerçekleşen Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıl dönümünde başlatıldı. Yom Kippur Savaşı’nın da ilk günlerinde Mısır ordusu İsrail kuvvetlerine karşı hızlı bir saldırı gerçekleştirerek çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Havalimanları kapatıldı

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonlar sonrası yüzlerce İsrailli panik içerisinde havalimanlarına akın etti. Ben Gurion Havalimanı dışındaki havalimanları kapatılırken, işgal altındaki Kudüs’ün yanı sıra ülkenin orta ve güney kesimlerinde okullar tatil edildi.

Kaçış görüntüleri

Saldırı esnasında Ben Gurion Havalimanı'nda ve Tel Aviv'in genelinde sirenler çalarken, insanların korkuyla kaçıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Özellikle Gazze’ye yakınındaki bölgelerde İsraillilerin toplu halde kaçış anları da kameralara yansıdı. Bazı İsrailli kuvvetler teçhizatını bırakırken, ana yollarda İsraillilerin arabalarını bırakıp kaçtığı görüldü.

İsrailliler Gazze sınırında yardım için yalvardı

Gazze’ye yakın bazı bölgelerde Hamas’ın hızlıca kontrolü ele almasının ardından yerleşimcilerin İsrail televizyonlarından yardıma gelmesi için İsrail ordusuna yalvardığı görüntüler paylaşıldı.




#Hamas
#Demir Kılıçlar
#İsrail
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