Demirtaş teröristtir

Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması nedeniyle Bakü’de bugün yapılacak Zafer Geçidi Töreni’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu:

Azerbaycan’ın kendi topraklarında verdiği destansı bir vatan muharebesi sonucunda Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’ı işgalden kurtardı.

DÜNYA Zafer alayı

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Can Azerbaycan’a desteğimiz, bundan sonra da devam edecektir. Bakü’de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek, Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız.

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BİZİM DERDİMİZ DEĞİL

(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nunadaylık açıklaması) Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.

BİR TERÖRİSTE YOL VERMEYİZ

(Selahattin Demirtaş’ın serbest kalma ihtimali) Yani yargının işine müdahale etmek tabii benim haddime değil ama şunu herkesin bilmesi lazım ki yani biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu noktada varsa sözde hakkını koruyacak değiliz ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani’nin faili odur, Diyarbakır’ın faili odur, Yasin Börü’nün faili odur. Yani bunları görmezden mi geleceğiz, yargımız bunları görmezden mi gelecek? Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi verir ve böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz.

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ÖDEMELERİ GEREKEN BÜYÜK HESAPLARI VAR

(FETÖ üyelerinin mallarının iadesi söylemleri) Mülkiyet hakları noktasında da durum aynı. Yani bunların mülkiyet hakkı diye bir şeyi yok ki bunların bir defa bu millete, bu garip gurebaya, bu fakir fukaraya ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Yani bunca insanlar öldürüldü onların mülkiyet hakları ne olacak? FETÖ de aynı şekilde bunca insanlar öldürüldü, şu anda İngiltere’ye kaçmış olan zat (Akın İpek), İngiltere’de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek? Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur. Biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz.

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AB’nin kararı bizi ırgalamaz

AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye yaptırım kararı çıkması ihtimaline karşı Türkiye’nin tavrının ne olacağı sorulan Erdoğan, Türkiye’ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz. Biz, resmi olarak 1963’ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Şu anda atacakları adımlar nedir hepsini göreceğiz ama samimi, dürüst olan liderler zaten Türkiye’ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara sıcak bakmıyor” dedi.

DÜNYA Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye itirafı: Türkiye korkusu böyle bir şey

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in açıklamalarını da “Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hep yalan üzerine siyaset, böyle bir yaklaşımın içerisindeler. Biz ise dünden bugüne nasıl dik durduysak bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz’deki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Ama eğer Yunanistan gerçekten bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz” sözleriyle değerlendirdi.

Biden’a yabancı değilim

Erdoğan, bir gazetecinin ABD seçimleri sonrasında yeni yönetimle birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde nasıl bir süreç beklediğini sorması üzerine, “Ben Biden’la yabancı birisi değilim. Biden’la Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim” karşılığını verdi. Rahatsızlığı döneminde Joe Biden’ın kendisini evinde ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi: “Dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Yani aklına herhangi bir şey gelen, bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var, yani biz NATO’da beraber değil miyiz? NATO’da iki önemli ülke değil miyiz? Maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özelliklede Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Ben şu anda yaptığımız, yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin, görevi üstlendikten sonra herhalde Sayın Biden’la da oturup bazı şeyleri konuşacağız. Biliyorsunuz uluslar arasında özellikle hele hele siyasette çatışma olmaz, diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak bir yol bulunur. Biz Amerika’yla bu süreci çok daha farklı bir şekilde işleteceğimize inanıyorum.”

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Bu yaklaşım affedilmez

Medipol Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya 4. hakemin ırkçı saldırısına ilişkin Erdoğan, “Bu hadise, Fransa’nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir ve buradaki bu yaklaşım asla affedilemez” yanıtını verdi. Erdoğan, Medipol Başakşehir’in sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı. UEFA’nın, ırkçı söylemde bulunan maçın dördüncü hakemini görevden almasına rağmen Medipol Başakşehir yöneticilerinin karara direnerek “Bizim için bu yeterli olmaz” dediklerini ve UEFA’nın maçın dört hakeminin de değiştirilmesi yönünde karar verdiğini aktaran Erdoğan, UEFA’nın verdiği karar sonrası maçın tekrarının kabul edildiğini belirtti. Medipol Başakşehir’li Demba Ba ve diğer oyuncuların, bu noktada kararlı duruş sergilediğini bildiren Erdoğan, “Fransa maalesef ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz” dedi.

Sıcak karşılama

Aliyev - Erdoğan

Akşam saatlerinde Azerbaycan’a ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, akşam yemeğinin ardından konaklayacakları otele geçti.

Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ’da elde edilen zafer dolayısıyla başkent Bakü’de bugün düzenlenecek askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor. Son provaların yapıldığı törende Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA’lar da sergilenecek.

Bu yaklaşım affedilmez