Deniz üzerinde görüldü: Ekipler alarma geçti

Bartın’da akşam saatlerinde vatandaşlar Jandarmayı arayarak deniz üzerinde insan cesedine benzer bir cisim gördüklerini belirtti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 Dalgıç ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar tarafından denizde arama çalışması yürütülürken Jandarma ekiplerince de kıyıda tarama faaliyeti yapıldı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu deniz içinde ve kıyıda herhangi bir cisme rastlanılmaması üzerine çalışmalara son verildi.