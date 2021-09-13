Gündem Deniz üzerinde görüldü Ekipler alarma geçti
BARTIN

Deniz üzerinde görüldü: Ekipler alarma geçti

Bartın’ın İnkumu sahilinde vatandaşların bir cisim görüldüğü yönündeki ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Denizde dalgıçlar kıyıda ise jandarma ekiplerince arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Deniz üzerinde görüldü: Ekipler alarma geçti
Yapılan ihbar üzerine denizde arama çalışması yapıldı.

Bartın’da akşam saatlerinde vatandaşlar Jandarmayı arayarak deniz üzerinde insan cesedine benzer bir cisim gördüklerini belirtti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 Dalgıç ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA

Dalgıçlar tarafından denizde arama çalışması yürütülürken Jandarma ekiplerince de kıyıda tarama faaliyeti yapıldı.

İHA

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu deniz içinde ve kıyıda herhangi bir cisme rastlanılmaması üzerine çalışmalara son verildi.

Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı: En son 6 sene önce yaşamıştık
GÜNDEM
Sahile toplananlar bu kez umduğunu bulamadı: En son 6 sene önce yaşamıştık

Bartın'da 17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
GÜNDEM
Bartın'da 17 yaşındaki genç yanan araçta can verdi
Abone Ol Google News
Çocuklar için norovirüs uyarısı

Çocuklar için norovirüs uyarısı

Koronavirüsten daha kolay bulaşıyor: Belirtilerine dikkat!
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.