Denizli'de ByLock kullanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Türkiye gündemine oturan Seçil Erzan vakasının bir benzeri olduğu iddia edilen olay Denizli'de yaşandı. Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirten üç kişi hakkında, yaklaşık 38 milyon avroluk dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ponzi usulüyle ikinci bir Seçil Erzan vakasının 3 şüphelisi serbest bırakılırken kurulan sistem üzerinden 750-800 kişiden ortalama 20 ile 300 bin avro arasında değişen para toplandığı iddia edildi.