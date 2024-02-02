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Denizli'de ByLock kullanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

09:34 - 2/02/2024 Cuma
IHA
Denizli
Denizli

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.


Bu kapsamda KOM ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock yapılanmasının deşifre edilmesiyle ilgili olarak düzenlediği operasyonda, iki şüpheli yakalandı. İfade işlemlerinin ardından “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




#Denizli
#FETÖ
#Bylock
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