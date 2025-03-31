Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Denizli'de düzensiz göç denetimleri aralıksız devam ediyor

Denizli'de düzensiz göç denetimleri aralıksız devam ediyor

08:1131/03/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Denetimlerde yakalanan göçmenlerin, sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde yakalanan göçmenlerin, sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

Denizli'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, polis ve İl Göç İdaresi tarafından yapılan denetimlerde yakalana göçmenler sınır dışı edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, il genelinde belirlenen noktalarında düzensiz göçmenlere yönelik İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç araçlarıyla birlikte kimlik denetimleri yapıldı. Denetimler sırasında tespit edilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve ilgili birimlere teslim edildi. Denetimlerde yakalanan göçmenlerin, sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçle mücadelede kararlılıkla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.




#denizli
#göç
#düzensiz göç

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor: 31 Mart Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar kaç TL?