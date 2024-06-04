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Denizli'de hava sıcaklığından asfalt eridi

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu kentte asfalt erirken, vatandaşlar ve araç sürücüleri zor durumda kaldı. Eriyen asfaltta otomobiliyle giden bir sürücü, "Bu sıcak hava sudan tutun üretimi bile etkiliyor" dedi.

17:01 - 4/06/2024 Salı
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Denizli
Denizli

Yurtta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle son günlerde yükselen sıcaklık, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.


Denizli'de haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı.


Hava sıcaklığı 40 derece


Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu.


Denizli'nin Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi kara yolunda, sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler oluştu.



Asfalt eridi


Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de eriyen bölümlere mıcır döktü.


"Bu sıcak hava sudan tutun üretimi bile etkiliyor"


Eriyen asfaltta otomobiliyle giden ve daha sonra park eden Murat Efe, asfalt eridiği için yol kenarında durup aracını kontrol ettiğini belirterek, "Haziran ayının daha ilk haftasındayız. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Neredeyse 40 dereceyi buluyor. Bu sıcakta asfaltta erimiş, asfaltın her yeri zift olmuş. Önümüzdeki günlerde nasıl olacak bilmiyoruz. Bu sıcak hava sudan tutun üretimi bile etkiliyor." dedi.






#Denizli
#Sıcak hava
#asfalt
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