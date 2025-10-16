Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Denizli'de kantin çalışanı okul müdürünü vurdu

Denizli'de kantin çalışanı okul müdürünü vurdu

10:4216/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kantin çalışanının silahlı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı. Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kantin çalışanının silahlı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı. Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kantin çalışanının silahlı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir ilkokulun müdürü F.Ö'ye (48), Yenişafak Mahallesi'nde park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralanan F.Ö, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Öte yandan bir süre önce kantini işleten şüphelinin babasının, okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.



#19 Mayıs İlkokulu
#kantinci
#OKUL MÜDÜRÜ
#silahlı saldırı
#tabanca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı