Denizli'de kantin çalışanı okul müdürünü vurdu

Alınan bilgiye göre, bir ilkokulun müdürü F.Ö'ye (48), Yenişafak Mahallesi'nde park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan bir süre önce kantini işleten şüphelinin babasının, okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.