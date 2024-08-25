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Denizli'de korkutan deprem

Denizli'de merkez üssü Tavas ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07:35 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Deprem Tavas ilçesinin yanı sıra kent merkezinden ve çevre illerden hissedildi.
Deprem Tavas ilçesinin yanı sıra kent merkezinden ve çevre illerden hissedildi.

Edinilen bilgilere göre gece saat 02.31'de merkez üssü Denizli'nin Tavas ilçesi olan 13.3 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tavas ilçesinin yanı sıra kent merkezinden ve çevre illerden hissedilirken, şu ana kadar can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.


İzmir’deki metro inşaatı sırasında evlerin duvarları çatladı: Güvenliğimiz tehlikede

İzmir’deki Buca Metrosu çalışmaları, Eşrefpaşa semtindeki bazı ev ve dükkanların duvarlarının çatlamasına, ıslak zeminlerdeki fayansların patlamasına neden olduğu belirtildi. Konutların duvarlarındaki çatlaklar tedirginliğe neden oldu. Eşrefpaşa semtinde oturan Filiz Diren 2020’deki depremde evlerinde hiçbir çatlak veya hasar yaşamadığını belirterek, Temmuz 2024’te metro çalışmaları sırasında tünel açma makinesinin (köstebek) sokağın altından geçtiğini ve bu esnada evlerinde çatlaklar, sıva ve fayans patlamaları ile tuvalet taşının hasar gördüğünü ifade etti. Mahalle sakini, olayın farkına vardığında Hemşehri İletişim Merkezi’ni (153) aradığını, yetkililerin geldiğini ve köstebeğin geçtiğini, hasarların normal olduğunu ve karşılanacağını söylediklerini aktardı. Ancak resmi bir yazı veya evrak verilmediğini ve daha önceden bilgilendirilmediklerini vurguladı. Ayrıca, binalarının güvenliğinden endişe ettiklerini ve hafif bir sarsıntı veya deprem durumunda ne olacağını merak ettiklerini belirtti. Kendi önlemlerini alarak dış cephede barikat kurduğunu, tabure koyduğunu ve şerit çektiğini, ancak Konak Belediyesi’nin bu önlemleri günler sonra aldığını ifade etti. Şu anda evini bırakıp gidemediğini, ne zaman onarım yapılacağını ve gelecekte neler olacağını bilmediğini söyledi.




#Denizli
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#Tavas
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