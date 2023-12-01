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Denizli’de miras cinayeti: Taş ve sopalarla öldürdüler

Denizli’de 3’ü kadın 5 kişi ile arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taş ve sopalarla dövülen çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10:35 - 1/12/2023 Cuma
IHA
Denizli'de bir çiftçi miras kavgası yüzünden sokak ortasında öldürüldü.

Denizli'de bir çiftçi miras kavgası yüzünden sokak ortasında öldürüldü.

Denizli Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akraba oldukları belirtilen 5 kişi ile Mehmet Deniz (43) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.


Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3’ü kadın 5 kişinin darp ettiği Deniz, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucunda Mehmet Deniz’in hayatını kaybettiği belirlendi.


Aynı aileden 5 kişi yakalandı

Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Deniz’i darp ederek ölümüne neden olan şüpheliler, Emrah Y. (27), Yasemin D. (25), Filiz D. (52), Aziz D. (64), Gül Yağmur D.Y. (31) Fethiye’nin Göcek Mahallesi’nde yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çameli ilçesine getirildi. Şüphelerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#Emniyet
#Denizli
#miras kavgası
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