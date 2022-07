Depoyu reva gördüler: Atina Camii'nin 9 kişilik yönetiminde 5 Hıristiyan bulunması tepkilere neden oldu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın skandal cami yönetimi kararını Yeni Şafak’a değerlendirdi. Yunanistan’da yaşayan 400 bine yakın Müslümana depodan bozma bir yeri cami olarak uygun gördüklerini belirten Çavuşoğlu, “Yunanistan bu süreci yıllarca uzatmaya çalıştı, Avrupa’da tek başkent olarak camisizlik bayraktarlığını sürdürdü. Sonuç itibariyle Yunanistan artık uluslararası kamuoyunun buna direnç gösteremeyeceğini anlayınca uzun yıllar sonra Atina dışında depodan bozma bir yeri cami olarak adlandırdı. Cami falan yapılmadı yani. Burası cami dediler” dedi.

Hakan Çavuşoğlu

YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİLER

Türkiye’nin cami için desteklerini hiçbir şekilde kabul etmediklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Sonuç itibariyle bu caminin teftişi ile ilgili olarak da maalesef bizim büyükelçilik makamlarımızdan tutun da bizlere kadar, “hiç olmazsa şurada Türkiye’nin bir hediyesi olsun” dememize rağmen, hiçbir şekilde cami için bir havlu, bir çini, ne bir ampul, ne bir avize hiçbir şey kabul etmediler. Bunu tamamen başka yerlerden temin etmek suretiyle maalesef yaptılar” diye konuştu.

REKLAM

HER TÜRLÜ KISITLAMA VAR

Çavuşoğlu, “Orada da Türkiye ile ilgili olarak yardım edebileceğimizi söyledik ama bildiğim kadarıyla kabul edilmedi yine de. Bir proje bazında bu parayı aldılar. Avrupa, Birleşmiş Milletler bazında almış olabilirler. Ama zaten cami yapmadılar ki bir anda depoya cami dediler. Orada minaresi, minberi ile her şeyiyle bir cami değil ki. Bir şekilde görünür olmaktan uzak. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorlar. Şu an hizmet veriyor ama her türlü kısıtlama, Yunanistan bir şekilde eli bunu üzerinden çektiriyor ve müdahale ediyor” dedi.

KENDİ VATANDAŞINA DA AYNI MUAMELE

Cami için oluşturulan heyete kendi vatandaşı olan Türk Müslümanlara tek bir fırsat dahi tanınmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Yunanistan’da vatandaş olarak yaşayan Batı Trakya Müslüman Türk azınlığından bu heyette kimsenin olmaması, tamamen Ortodoks tarafın çoğunluğu olduğu bir yönetim anlayışı din özgürlüğünü de vicdan özgürlüğünü de uluslararası insan hakları kurallarıyla da hiçbir şekilde bağdaşmıyor” dedi.

REKLAM