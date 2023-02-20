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Bakan Kurum
Bakan Murat Kurum, depremin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Barınma alanlarının hızlı inşası için çalışıldığını vurgulayan Kurum, etap etap tüm depremzedelerin güvenli barınma imkanına kavuşacağını belirtti.
Yeni yapılacak konutların tamamen TOKİ eli ve koordinesiyle yapılacağını dile getiren Kurum, "Bize bağlı tüm iştiraklerimiz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü de inşaat faaliyetlerini yürütecek. Gerek merkezler, gerekse de köylerimize, vatandaşlarımızın ihtiyacına göre; tek katlı yapılarımızı inşa etmek için planlamalarımızı yaptık. Bu süreci tamamen biz yürüteceğiz. Bağışçı ve konut yapmak isteyen vatandaşlarımız, AFAD üzerinden nakdi yardım yaparak, konut yaptırabilir. Kendisi yapmak istiyorsa da bizim onaylayacağımız, denetim sürecini bizim yöneteceğimiz sistem dahilinde yapabilecek. Bunun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.Bakan Kurum, yeni yapılacak konutların ovalardan dağlara doğru tasarlandığını, uygun olmayan alanlara yerleşime müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.