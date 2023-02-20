"TOKİ öncülüğünde, 10 ilde bakanlığımızın tüm iştirakleri ile beraber inşaat sürecine gireceğiz. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakip 10 ilde inşaat süreçlerini başlatacağız. Bunun için de ön alanların seçimini tamamladık. Bu alanlara ilişkin ön zemin etüt çalışmalarımıza başladık. Yeni yapılacak konutlar, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek; altında asla dükkan olmayacak. Bu bölge, deprem bölgesi olduğu için radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle gerçekleştireceğiz. Bu şekilde yaptığımız TOKİ konutlarının hepsi dimdik ayakta. Bir yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Hasar tespitlerinin ardından 10 ilimizde, ilçelerimiz dahil ihalelerimizi ve sözleşmelerimizi yaparak, mart ayı başı itibarıyla inşaatlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu noktada tüm planlarımızı yaptık. En geç 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşaat faaliyetleri başlayacak" diye konuştu.İnşaat sürecine ilişkin herhangi bir tedarik sorunu bulunmadığını ifade eden Kurum, "Vatandaşlarımızı evlerine yerleştirene kadar 24 saat esasıyla çalışacağız. En kısa zamanda vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz"