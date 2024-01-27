İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdikleri rutin asayiş uygulamaları sırasında şüpheli ve tedirgin davranış sergileyen bir kişiyi durdurdu.

GBT kontrolünde Nurettin Özcan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'na yönelik devam eden davada 18 Ocak'ta hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık olduğu belirlendi. Sanık Özcan, polis ekiplerince gözaltına alındı.