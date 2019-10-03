Depremde Arnavutköy'de hasar gören caminin minaresi sökülüyor

Hayat

700 yıllık ceviz ağacı koruma altına alınacak

Karaman'da, ceviz ağaçlarının değerlendirilmesiyle ilgili yapılan çalışmada fark edilen ve 700 yıllık olduğu belirlenen 7 metre çapındaki ceviz ağacı, Ermenek Belediyesi tarafından koruma altına alınacak.