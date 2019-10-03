Gündem Depremde Arnavutköyde hasar gören caminin minaresi sökülüyor
İSTANBUL

İstanbul'daki depremde Arnavutköy'de hasar gören İsmail Kocatürk Camii'nin minaresi sökülüyor

Depremde Arnavutköy'de hasar gören caminin minaresi sökülüyor

İstanbul Arnavutköy'de depremde hasar gören İsmail Kocatürk Camii'nin minaresi sökülüyor. Sabah erken saatlerde camiye gelen ekipler, söküm çalışmalarına başladı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Ekiplerin cami minaresindeki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
Ekiplerin cami minaresindeki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da meydana gelen 5.8'lik depremde Arnavutköy’deki İsmail Kocatürk Camii’nin minaresinde çatlaklar oluştu.

Minaresinin yıkılmasına karar verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası caminin minaresinin yıkılmasına karar verildi.

99'dan sonraki en büyük panik
GÜNDEM
99'dan sonraki en büyük panik

İsmail Kocatürk Camii

Bu sabah erken saatlerde camiye gelen Arnavutköy Belediyesi ekipleri minarenin parça parça sökülmesi için çalışmalara başladı. Camiye getirilen iki vinç yardımıyla minareye çıkan görevliler incelemeler yaptı.

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GÜNDEM
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Minarenin parça parça kesilerek yıkılacağı ve ardından yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi.

Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
OYNAT 00:36
Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Yıkılma anı kameraya anbean böyle yansıdı.

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