Depremde Arnavutköy'de hasar gören caminin minaresi sökülüyor

Ekonomi

Bursa'dan dünyaya 'otopark' ihracatı: Suudi Arabistan'da araç güneş altında pişmiyor, Rusya'da buz gibi donmuyor

Bursalı firma, ABD'den İngiltere'ye, Suudi Arabistan'dan Moğolistan'a kadar 56 ülkeye, bu coğrafyalara özgü koşulları da dikkate alarak otopark sistemleri üretip satıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Şener "Londra'daki müşterimizin 1948 model Ferrari'si var. Müşterimiz, 'Ben sabah kalktığımda bunu görmek istiyorum' dedi. Biz de 5 katlı binanın her katına yüz tanıma sistemi yerleştirdik. Müşterimiz hangi kata giderse makine, onun yüzünü tanıyor, arabayı adeta bir evcil hayvan gibi onun peşinden getiriyor ve o katta karşısına çıkarıyor. Suudi Arabistan'da aracı güneş altında pişirmeden, Rusya'da aracı buz gibi donmadan teslim etmek zorundayız" diye konuştu.