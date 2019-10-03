Gündem Depremde Arnavutköyde hasar gören caminin minaresi sökülüyor
İSTANBUL

İstanbul'daki depremde Arnavutköy'de hasar gören İsmail Kocatürk Camii'nin minaresi sökülüyor

Depremde Arnavutköy'de hasar gören caminin minaresi sökülüyor

İstanbul Arnavutköy'de depremde hasar gören İsmail Kocatürk Camii'nin minaresi sökülüyor. Sabah erken saatlerde camiye gelen ekipler, söküm çalışmalarına başladı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Ekiplerin cami minaresindeki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
Ekiplerin cami minaresindeki çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da meydana gelen 5.8'lik depremde Arnavutköy’deki İsmail Kocatürk Camii’nin minaresinde çatlaklar oluştu.

AA
Camiye getirilen iki vinç yardımıyla minareye çıkan görevliler incelemeler yaptı.

Minaresinin yıkılmasına karar verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası caminin minaresinin yıkılmasına karar verildi.

AA
İsmail Kocatürk Camii'nin minaresinin sökümüne başlandı.

99'dan sonraki en büyük panik
GÜNDEM
99'dan sonraki en büyük panik

Bu sabah erken saatlerde camiye gelen Arnavutköy Belediyesi ekipleri minarenin parça parça sökülmesi için çalışmalara başladı.

AA
Minarenin parça parça kesilerek yıkılacağı ve ardından yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi.

Camiye getirilen iki vinç yardımıyla minareye çıkan görevliler incelemeler yaptı.

Depremde Üsküdar'da 40 yıllık bina hasar gördü 172 yıllık tarihi okul sağlam
GÜNDEM
Depremde Üsküdar'da 40 yıllık bina hasar gördü 172 yıllık tarihi okul sağlam

Minarenin parça parça kesilerek yıkılacağı ve ardından yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi.

Depremde Arnavutköy'de hasar gören caminin minaresi sökülüyor
FOTOĞRAF 15
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Kentte meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Arnavutköy ilçesinde 191 binanın hasar gördüğü ihbarı yapıldı.
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Bunun üzerine çalışma başlatan ilçe belediye ekipleri, yaptıkları incelemede 2'si okul, 1'i cami olmak üzere 24 yapıyı hasar gördükleri gerekçesiyle mühürledi.
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Mühürlenen yapılardan İsmail Kocatürk Camisinin minaresinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği karar üzerine, belediye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından bugün yıkımına başlandı.
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Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek. Çalışmanın iki gün süreceği öğrenildi.
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İsmail Kocatürk Camisinin minaresi, Arnavutköy Belediyesi ekiplerince yıkılarak yerine yenisi yapılacak.
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Depremin ardından Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin de minaresi yıkılmıştı.
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Mühürlenen yapılardan İsmail Kocatürk Camisinin minaresinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği karar üzerine, belediye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından bugün yıkımına başlandı.
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Mühürlenen yapılardan İsmail Kocatürk Camisinin minaresinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği karar üzerine, belediye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından bugün yıkımına başlandı.
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Mühürlenen yapılardan İsmail Kocatürk Camisinin minaresinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği karar üzerine, belediye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından bugün yıkımına başlandı.
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Depremde Arnavutköy'de hasar gören caminin minaresi sökülüyor
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören bir caminin minaresinin yıkımına başlandı.

Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
OYNAT 00:36
Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Yıkılma anı kameraya anbean böyle yansıdı.

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Bursalı firma, ABD'den İngiltere'ye, Suudi Arabistan'dan Moğolistan'a kadar 56 ülkeye, bu coğrafyalara özgü koşulları da dikkate alarak otopark sistemleri üretip satıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Şener "Londra'daki müşterimizin 1948 model Ferrari'si var. Müşterimiz, 'Ben sabah kalktığımda bunu görmek istiyorum' dedi. Biz de 5 katlı binanın her katına yüz tanıma sistemi yerleştirdik. Müşterimiz hangi kata giderse makine, onun yüzünü tanıyor, arabayı adeta bir evcil hayvan gibi onun peşinden getiriyor ve o katta karşısına çıkarıyor. Suudi Arabistan'da aracı güneş altında pişirmeden, Rusya'da aracı buz gibi donmadan teslim etmek zorundayız" diye konuştu.

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