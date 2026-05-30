Dereler taştı evleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Türkiye’nin birçok şehrinde etkili olan sağanak yağış, özellikle kıyı ve Karadeniz hattında hayatı olumsuz etkiledi. Hatay, Osmaniye ve Ordu başta olmak üzere birçok kentte cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, derelerin taşmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Hatay’ın Dörtyol ve Hassa ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası Deliçay, Özerli Çayı ve çeşitli dereler taştı. Cadde ve sokaklar su altında kalırken, bazı mahallelerde ev ve bahçeleri su bastı. Sahil kesiminde park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi, bazıları denize kadar taşındı. Köprülerin ulaşıma kapatıldığı bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

EVDE MAHSUR KALDI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, dere taşkınlarına neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalırken, bazı noktalarda yollar kısa süreli ulaşıma kapandı. Sel sularının taşıdığı toprak ve kaya parçaları ulaşımı aksattı. Taşkın nedeniyle evinde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can ekipler tarafından kurtarıldı

YOLLAR KAPANDI

Ordu’da gece başlayan sağanak yağış, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde etkisini artırdı. Molla Deresi ve çevredeki küçük derelerin taşması sonucu bazı iş yerleri su altında kaldı. Küçük çaplı heyelanlar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı, ekipler müdahale ederek yolları yeniden açtı. Giresun’un Bulancak ilçesinde ise Kovanlık beldesi bağlantı yolunda dere taşması nedeniyle ulaşım durdu. Kent genelinde derelerin debisinin yükseldiği belirtilirken, vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları uyarısı yapıldı.

18 KİLOGRAM YAĞIŞ

Bursa’nın Keles ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Kırsal bölgelerde bazı evler su altında kalırken, depolama amaçlı kullanılan bazı yapıların çatılarında çökme meydana geldi. Tarım alanlarında da zarar oluştu. Bölgede metrekareye yaklaşık 18 kilogram yağış düştüğü, ileriki günlerde ise yağış beklenmediği bildirildi.

2 EV SULAR ALTINDA

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 evi su altında bıraktı. Tıkanan gider hatları nedeniyle oluşan su baskınında vatandaşlar kendi imkanlarıyla ve ekiplerin desteğiyle tahliye çalışması yaptı.







