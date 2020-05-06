Dersini almayan varsa gelsin: Darbe hayali görenlere millet olarak cevabımız net 'Topunuz gelin!'

Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da demokrasiye müdahale girişimlerine fiili olarak destek veren CHP’nin yine darbeci genleri depreşti. Son 1 aydır korona salgını üzerinden olmadık yalanlarla ‘şizofren’ kitleyi besleyen isimler şimdi işi darbe çağrısına kadar vardırdı. FETÖ ile aynı dili konuşarak ‘saray rejimi’ kavramını ısrarla kullanan CHP’lilere ve Adnan Menderes’in akıbetini hatırlatan PKK yanlısı yazarlara toplumda büyük tepki var. 15 Temmuz’da gövdesini kurşunlara siper eden gazilerle birlikte milyonlar, darbe hayali kuranlara şu çağrıyı yapıyor: Biz hazırız. Topunuz birden gelin...

TEHDİTLER ARDI ARDINA GELDİ

CHP kanadından ilk küstah çıkış, 15 Temmuz darbe girişimini birkaç yıl boyunca ‘tiyatro’ diye niteleyen Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. ‘Darbe’ imasında bulunarak kamu personelini açıkça tehdit eden Özel, “Görevini memur gibi yapan memurlar hiç korkmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz” dedi. Özel’in ardından sıra, Gezi kalkışmasının baş eylemcilerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na geldi. CHP’nin Halk TV kanalında Kaftancıoğlu şöyle söyledi: “Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde... Bir iktidar değişikliğine, hatta bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır.”

OYNAT 01:25 Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çıkışına benzer bir skandala imza attı. Katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atan Kaftancıoğlu, 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:55 Ömer Halisdemir için yapılan klip gözyaşlarına boğdu 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'ın emriyle tereddüt bile etmeden vurarak darbenin seyrini değiştiren kahraman Şehit Ömer Halisdemir için yapılan klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. BiP'te paylaş

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2020’Yİ 1960 SANANLAR VAR

CHP ve PKK destekçisi yayın organları ve yazarlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 27 Mayıs darbecileri tarafından darağacında idam edilmiş Adnan Menderes’i hatırlatan göndermeler yaptı. Bir dönem PKK/KCK davası kapsamında cezaevinde yatan Ragıp Zarakolu, bir internet sitesinde yayınlanan “Makus talihten kaçış yok” başlıklı yazısı ile Erdoğan’ı idamla tehdit etti. Zarakolu’nun tehdit hezeyanları şu cümlelerle bitiyor: “RTE’de bir Menderes travması vardı. Demirel gibi kısmen. Menderes olmamak için Demirel’in atmadığı takla, kurmadığı ittifak kalmamıştı. Korona günleri, bırakın Türkiye’yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve tayfasının kaçması mümkün değil.”

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GÜNDEM CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

200 BİN ŞEHİT VERİRİZ

Hem anamuhalefetten hem de terör yanlısı gruplardan gelen bu tehditlere hem 15 Temmuz gazileri rest çekti. FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında kalbinin hemen altından vurulan ve bu kurşunla yaşamak zorunda kalan Gazi Musa İlhan, şunları kaydetti: “Bu zihniyet aklını peynir ekmekle yemiş. 15 Temmuz’da halkın şahlanışını ya görmediler ya da görmek istemiyorlar. Darbe yaparlarsa bizler buradayız. 2 bin 193 gazi çıktı. Gerekirse 200 bin şehit veririz ama yine de bu toprakları kimseye vermeyiz. Şu anki Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadeledeki başarısını gölgelemek için böyle bir adım atıyorlar. Böylece hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Dünyanın süper güçlerinden daha iyi durumdayız. Darbe imalarıyla bunu gölgelemek istiyorlar.”

GÜNDEM Fahrettin Altun’dan Özgür Özel’in 'darbe' imalı sözlerine çok sert cevap: Aba altından sopa gösteren hadsizlerin hiçbir tehdidine boyun eğmeyeceğiz

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

15 Temmuz gecesi cuntacıların kurşunlarıyla bir kolunu kaybeden Gazi Üzeyir Civan ise darbe hayali kuranlara meydan okudu: “15 Temmuz’da derslerini almayanlar yeniden ortalığı karıştırmak istiyor. Ben bu vatan uğruna bir kolumu feda ettim, canımı feda etmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Vatan hainlerine bir daha asla izin vermeyeceğiz. Diğer gazi arkadaşlarımla da görüşüyorum. Canlarını seve seve bu vatan uğruna vermeye hazırlar.” 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda tankların altına yatan Metin Doğan ise darbe heveslilerine şöyle seslendi: “15 Temmuz’da belki 100 belki bin tane Metin Doğan vardı. Darbe olursa bu sefer 80 milyon Metin Doğan olacak. O zihniyet darbe girişimi olmayacağını biliyor ancak milleti tedirgin etmek istiyorlar.”

Suç duyurusu

Ragıp Zarakolu imzalı yazı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, darbe ve idam tehdidi içeren Ragıp Zarakolu imzalı yazı hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde hem Zarakolu hem de darbe imalı yazıyı yayınlayan Artı Gerçek adlı haber sitesine yaptırımda bulunulması istendi.