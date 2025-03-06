Dev proje hizmete açıldı: Bölgemizde sadece barış istiyoruz

"6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl can Azerbaycan’ı yanımızda bulduysak biz de ‘Gardaşlarımızın’ ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan’la elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle bu törenimizin Türkiye Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli projenin inşasında katkısı olan herkesi, tüm makamlarımızı, gerek işçisi gerek mühendisi tüm emek sahiplerini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Projenin tüm bölgeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum."