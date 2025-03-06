Dev proje hizmete açıldı: Bölgemizde sadece barış istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nı açtı. Nahçıvan’ın doğal gaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacak hattın açılışında Erdoğan, “Bölgemizde sadece barış istiyoruz, iş birliği istiyoruz. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da önemli bir proje için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ağırladı. İki lider, Külliye’deki resmi karşılama töreninin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açtı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev’i Türkiye’de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
HER ALANDA MESAFE KAYDEDİYORUZ
EZBER BOZAN PROJELER
KADER BİRLİĞİMİZİN NİŞANESİ
Stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda can Azerbaycan ile tam uyum içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bugün İlham kardeşimle birlikte bu iş birliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan’la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır.”
NAHÇIVAN’A 30 YILLIK DESTEK
“BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki, günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat özellikle Nahçıvan’ın doğal gaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır. Dolayısıyla bugün Nahçıvan’ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.”
HEP BERABER KALKINALIM
“Bu vesile ile şunu da ifade etmek isterim. Türkiye-Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz. Hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık, samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.”
Erdoğan Türk dünyasını birleştirdi
Bugün dostluğumuzda önemli bir gündür” vurgusu yapan İlham Aliyev de şunları söyledi: “Nahçıvan’da Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte 1,5 yıl önce hattın temelini kurduk. Özellikle Birinci Karabağ Savaşı’nda, Ermenistan Karabağ’ı işgal edip Nahçıvan’ı ablukaya aldı. O zaman babam Haydar Aliyev buna imkan vermedi. Bütün Nahçıvan, öz topraklarını savundular ve işgalcileri yerlerine oturttular. Türkiye’den gelen yardımlar Nahçıvan’ın özgür olmasına vesile oldu.
DEV PROJELER YAPTIK
İki kardeş ülke dev projeleri gerçekleştirdi. Bugün Azerbaycan’dan Türkiye üzerinden giden gaz birçok ülkenin enerji güvenliğini temin etti. Azerbaycan’ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe çıkmıştır, yarısı Türkiye’yedir. Türkiye’den başka 10 Avrupa ülkesi enerji güvenliğini güçlendirdi. Bugün açılışında bulunduğumuz proje Nahçıvan’ın enerji güvenliğini inşa edecek.
NAHÇIVAN İÇİN BAYRAM
Enerji projelerimiz ulaştırma projelerinin gerçekleşmesine de imkan verdi. Bugün Türkiye ve Azerbaycan’la birleştirilen demiryolu çok özel avantajlar sağlıyor. Bugünkü tören Türkiye-Azerbaycan birliğini, kardeşliğini gösterir tezahürüdür. Nahçıvan’da yaşayan vatandaşlarımız bu töreni bayram gibi görecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını birleştirdi. Bu proje kardeşliğimizi gösteriyor.
Gardaşlarımızın her an yanındayız
- "6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl can Azerbaycan’ı yanımızda bulduysak biz de ‘Gardaşlarımızın’ ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan’la elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle bu törenimizin Türkiye Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli projenin inşasında katkısı olan herkesi, tüm makamlarımızı, gerek işçisi gerek mühendisi tüm emek sahiplerini tebrik ediyorum. Rabbim birliğimizi, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Projenin tüm bölgeye hayırlar getirmesini temenni ediyorum."