Erdoğan Rus konuğu kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çalışmalarını dün İstanbul’da yürüttü. Erdoğan, Dolmabahçe’de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti. Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile AB ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Avrupa’nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye’nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını vurgulayan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye’nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını belirtti.