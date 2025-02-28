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Erdoğan Rus konuğu kabul etti

Erdoğan Rus konuğu kabul etti

04:0028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çalışmalarını dün İstanbul’da yürüttü. Erdoğan, Dolmabahçe’de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti. Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile AB ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Avrupa’nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye’nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını vurgulayan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye’nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını belirtti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Politika
#Diplomasi

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