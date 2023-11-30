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Dijital gazetecilikte yeni soluk: dembirhaber.com Mehmet Metiner öncülüğünde yayın hayatına başlıyor

Gün geçtikçe değer ve kitle kazanan dijital gazeteciliğe yeni bir soluk geliyor. Genel yayın yönetmenliğini Yeni Şafak Yazarı Mehmet Metiner'in yaptığı 'dembirhaber.com' yayın hayatına başlıyor. İsmini 'Birleri bin yapıyoruz' sloganıyla duyuran dembirhaber.com, 1 Aralık Cuma günü saat 07.00 itibariyle Türkiye ve dünya gündemini yakından takip ederek okuyucularına ulaştıracak.

Semih Bozkuş
22:58 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmet Metiner, dembirhaber.com'un yayın hayatına başlayacağını duyurdu.

Mehmet Metiner, dembirhaber.com'un yayın hayatına başlayacağını duyurdu.

Türkiye'nin yeni haber sitesi 'dembirhaber.com' 1 Aralık'ta saat 07.00 itibariyle yayın hayatına başlıyor.

İsmini Demokrasi ve Birlik Derneği'nin (DEMBİR-DER) kısaltmasından alan 'dembirhaber.com', 'Birleri bin yapıyoruz' sloganıyla yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Genel yayın yönetmenliğini Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı, siyasetçi, edebiyatçı, gazeteci ve yazar Mehmet Metiner'in üstlendiği 'dembirhaber.com' güçlü kadrosuyla Türkiye ve dünya gündemini yakından takip ederek okuyucularına aktaracak.

#dembirhaber.com
#Mehmet Metiner
#Dijital Gazetecilik
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