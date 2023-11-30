Dijital gazetecilikte yeni soluk: dembirhaber.com Mehmet Metiner öncülüğünde yayın hayatına başlıyor

Mehmet Metiner, dembirhaber.com'un yayın hayatına başlayacağını duyurdu.
Türkiye'nin yeni haber sitesi 'dembirhaber.com' 1 Aralık'ta saat 07.00 itibariyle yayın hayatına başlıyor.
İsmini Demokrasi ve Birlik Derneği'nin (DEMBİR-DER) kısaltmasından alan 'dembirhaber.com', 'Birleri bin yapıyoruz' sloganıyla yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.
Genel yayın yönetmenliğini Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı, siyasetçi, edebiyatçı, gazeteci ve yazar Mehmet Metiner'in üstlendiği 'dembirhaber.com' güçlü kadrosuyla Türkiye ve dünya gündemini yakından takip ederek okuyucularına aktaracak.