Dijital gazetecilikte yeni soluk: dembirhaber.com Mehmet Metiner öncülüğünde yayın hayatına başlıyor

İsmini Demokrasi ve Birlik Derneği'nin (DEMBİR-DER) kısaltmasından alan 'dembirhaber.com', 'Birleri bin yapıyoruz' sloganıyla yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Genel yayın yönetmenliğini Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı, siyasetçi, edebiyatçı, gazeteci ve yazar Mehmet Metiner'in üstlendiği 'dembirhaber.com' güçlü kadrosuyla Türkiye ve dünya gündemini yakından takip ederek okuyucularına aktaracak.