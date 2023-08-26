Dijital OHAL yasası yürürlükte

Dijital OHAL yasası olarak adlandırılan kanunname kapsamında 25 Ağustos itibarıyla Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren ve 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük dijital platformlar, arama motorları ve alışveriş siteleri daha sıkı biçimde denetlenecek ve katı kurallara uyacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Avrupa değerlerimizi dijital dünyaya taşıyoruz” ifadesini kullandı. Bu büyük dijital platformların, dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızla kaldırma, çocukları internet ortamında daha fazla koruma ve dış denetime tabi tutulma gibi ilave yükümlülüklere tabi tutulacak. Kurallara uymayan dijital platformlar, küresel cirolarının yüzde 6’sına kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Kural ihlallerini sürdüren dijital platformların AB ülkelerindeki faaliyetleri sonlandırılabilecek. Yeni kurallar bu aşamada Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, eski adıyla Twitter olan X, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing ve Google’ı kapsıyor. Yasa sonrası uygulamalarda kökten değişiklikler oluşabileceği öngörülüyor. Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta’nın, Instagram reelsleri ve Facebook hikayelerini kullanıcılarının aramalarına göre sunan yapay zeka algoritmalarını sonlandırabileceği, bunun yerine kişinin takip ettiği kullanıcıların gönderilerini görebilecekleri sisteme geri dönüş yapabileceği öngörülüyor. TikTok’un da kullanıcıların daha önce görüntüledikleri videoları filtreleyen algoritmaları kullanmak yerine, kullanıcılara, kendi bölgelerinde ve dünyada popüler olan videoları sunacağı belirtiliyor.