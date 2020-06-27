Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan ABD Büyükelçisi Brownback'e 'Ayasofya' cevabı: Bizim iç işimiz

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YKS'de ilk oturum bugün: 2 milyon 437 bin öğrenci ter dökecek

2 milyon 437 bin 119 öğrenci bugün üniversiteye giriş sınavı YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ter dökecek. 135 dakikalık süreye bu yıl için 30 dakika ilave edildi. Salgın ile mücadele kapsamında bugün saat 09.30 ile 15.00 arasında ve yarın 09.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.