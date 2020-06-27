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İSTANBUL

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan ABD Büyükelçisi Brownback'e 'Ayasofya' cevabı: Bizim iç işimiz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD’nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback’in “Ayasofya müze kalmalı” sözüne cevap verdi: “Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed’in vakfiyesi. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimiz.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya
Ayasofya

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Ayasofya paylaşımına "Endişelenmeyin Brownback" karşılığını verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Brownback'in Ayasofya paylaşımına Twitter'dan verdiği yanıtta, "Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek" ifadesini kullandı.

Kıran, Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına verdiği yanıtta şunları kaydetti:

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek.

Brownback, paylaşımında, Ayasofya'nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısında bulunmuştu.

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