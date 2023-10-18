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İsrail'e sert tepki: Bunun adı hırsızlık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de katliamı devam ettiren İsrail’e sert sözlerle tepki verdi. Fidan, “Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, ‘yerleşimci’ diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır” dedi.

04:00 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “(İsrail-Filistin) Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanı’mız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor” dedi. Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile Beyrut’ta bir araya gelen Fidan, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile de görüştü. Bakan Buhabib ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Gazze’de devam eden insanlık dramının son bulması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.


ERTELENDİKÇE BARIŞ GELMEYECEK

Fidan, “Neredeyse uluslararası bir kabul haline gelmiş, 1967 sınırlarına dayalı, iki devletli, Kudüs’ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulması konusunda artık uluslararası toplumun, ciddi bir adım atma zamanı gelmiştir.” diye konuştu. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyeceğine dikkati çeken Fidan, son olayların bunu bir kez daha kanıtladığını dile getirdi.


ARTIK YALANDAN VAZGEÇİN

Fidan, “Uzun yıllardır hegemonik güçlerin elinde bulunan medya gücüyle oluşturdukları algıyla problemin gerçek tabiatını unutturduklarını, hem kendilerine hem dünyanın geri kalanına büyük bir yalan söylediklerini ve bu yalanı da kurumsallaştırdıklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi” ifadesini kullandı. Bu yalanların artık kabul görmediğinin son olaylarla ortaya çıktığını kaydeden Fidan şöyle konuştu: “Bu yöntem, ne İsraillilere ne Filistinlilere güvenlik ve barış getirmiyor, artık bu yalandan yapılan haksızlıkların, zulmün kılıflara sokulmasından artık vazgeçilmesi lazım.”


Uyarımıza kulak verin

İsrail-Filistin ihtilafında tanımlamaların değişmesi gerektiğine dikkati çeken Fidan, “Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. İşgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz, sonra buna da bir terim buluyorsunuz ‘yerleşimci’ diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır” diye konuştu. “Mescid-i Aksa’yla ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun çok yüksek düzeyde dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, “Yani yıllardır uyarıyoruz. Türkiye tarihi olan, mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin” dedi.


#Hakan Fidan
#israil
#Filistin
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