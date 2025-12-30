Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
"Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

"Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

09:4530/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Performans değerlendirme amirlerinin, belirtilen süreler içerisinde, hukuken kabul edilebilir mazereti olanlar hariç, kontrol ve değerlendirme işlemlerini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.
Performans değerlendirme amirlerinin, belirtilen süreler içerisinde, hukuken kabul edilebilir mazereti olanlar hariç, kontrol ve değerlendirme işlemlerini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görevli personele yönelik performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatında görevli personelin iş verimlilikleri ile mesleki yetkinliklerini, belirlenmiş dönemler ve formlar aracılığıyla değerlendirmek suretiyle bireysel ve kurumsal verimliliğe katkı sağlanmasına yönelik performans değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, performans değerlendirmesi, görev, ünvan ve teşkilat yapısına göre tek ya da iki amir tarafından yılda bir kez yapılır.

Personel, değerlendirme dönemi içerisinde en az altı ay süreyle fiilen maiyetinde çalıştığı son performans değerlendirme amiri/amirleri tarafından değerlendirilir ve son ünvan dikkate alınmak suretiyle performans değerlendirme formu atanır.

Sorumluluk ve gizlilik kapsamında performans değerlendirme formlarının doldurulması ve sonuçlarıyla ilgili her türlü bilgi ve belgenin gizli tutulması esas olup, ilgisi olmayan kişilerle paylaşılamaz. Performans değerlendirme sonuçları, değerlendirilen personel, birim amiri ve değerlendirme amirlerinin erişimine açılır.

Performans değerlendirme amirlerinin, belirtilen süreler içerisinde, hukuken kabul edilebilir mazereti olanlar hariç, kontrol ve değerlendirme işlemlerini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.



#Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği
#Resmi Gazete
#Yönetmelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ 2025 SON DAKİKA: Hurda teşviki yasası Meclis’ten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Alınabilecek araçlar ve fiyat listesi