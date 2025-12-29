Yeni para cezaları belli oldu: Bu kurallara uymayanlar yandı, 164 bin TL cezası var

Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza

Havaalanı giriş kartının usulsüz kullanılması: 16 bin 460 TL

Uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması: 164 bin 613 TL

Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin görevini yapmasına engel olunması: 32 bin 911 TL

Güvenlik tahdidi olan alanlarda yetkisi olmayan alanlara girilmesi veya yetkisiz kişilerin girmesine yardımcı olunması: 32 bin 911 TL.