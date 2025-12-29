Yeni para cezaları belli oldu: Bu kurallara uymayanlar yandı, 164 bin TL cezası var

Sivil havacılıkta 2026 yılı para cezaları netleşti. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Türk Sivil Havacılık Kanunu’na aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezaları için yeniden değerleme oranı 25.49 oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte uçağa lazer tutanlar, emniyet kemerini bağlamayanlar ve uçuş güvenliğini tehlikeye atan yolcular ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Yeni yılla birlikte havacılıkta kurallar daha da sıkılaşıyor.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. İdari para cezalarından bazıları şöyle...
(Pilotlara) Uçuş emniyetini kasıtlı olarak riske atılması: 164 bin 613 TL
(Pilotlara) Uçuş izni alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi: 164 bin 613 TL
(İHA pilotları ya da şahıslara) Uçuş izni gerekliliklerine uyulmaması veya yasak bölgede uçuş yapılması: 98 bin 762 lira
Uçakta sigara içene 24 bin TL ceza
(Yolcu) Uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve mamullerin (Sigara) kullanılması: 24 bin 681 TL
(Yolcu) Uçak içinde uyarılara rağmen elektronik cihazını kapatmamak, yerine oturmamak, kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ve kabin ekibiyle tartışmaya devam etmek, kabin ekibinin görevini yapmasına engel olmak, hakaret etmek, talimatları yerine getirmemek: 24 bin 681 TL
Genel müdürlükçe yapılan teorik bilgi sınavlarında kopya çekmek: 24 bin 681 TL
Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
Havaalanı giriş kartının usulsüz kullanılması: 16 bin 460 TL
Uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması: 164 bin 613 TL
Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin görevini yapmasına engel olunması: 32 bin 911 TL
Güvenlik tahdidi olan alanlarda yetkisi olmayan alanlara girilmesi veya yetkisiz kişilerin girmesine yardımcı olunması: 32 bin 911 TL.