Gündem Dışişlerinden Erbildeki saldırılara kınama
ANKARA

Dışişlerinden Erbil'deki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz" denildi.

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Haber Merkezi AA
Dışişlerinden Erbildeki saldırılara kınama
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz" denildi.

Ölü yada yaralı yok

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik ''terör saldırısı'' olduğunu söylemişti. Saldırının füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktarıldı. .

  • ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konsolosluğunun zarar görmediği bildirilmişti.

Olayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından soruşturulduğu belirtilen açıklamada, bu ''korkunç saldırı'' ve şiddet olayı kınandı. ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aziz Erbil kentine saldırı ve sakinlerinin korkutulması, halkımızın güvenliğine saldırıdır." demişti.

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  • "Kardeşim" dediği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile olayı görüştüğünü ifade eden Kazımi, "Güvenlik güçlerimizi; bu saldırıyla ilgili incelemeler yapacak. Kentlerimizin güvenliği ve halkımızın selametini hedef alan saldırılara karşı koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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