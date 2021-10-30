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ANKARA

Dışişlerinden Sasunyan tepkisi: Katilin sınır dışı edilmesi terörizme taviz veren vahim bir hata

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada, "Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz şehit Kemal Arıkan’ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiği öğrenilmiştir. Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişlerinden Sasunyan tepkisi: Katilin sınır dışı edilmesi terörizme taviz veren vahim bir hata
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Bilgiç, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan’ın katili terörist Sasunyan’ın serbest bırakılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiğinin öğrenildiğini kaydeden Bilgiç, "Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

"Rahmetle anıyoruz"

Bilgiç, bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceğinin aşikar olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu vesileyle bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

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