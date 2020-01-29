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ELAZİĞ

'Diyarbakır anneleri' Elazığ'da çadır kenti ziyaret etti: Acımızı unuttuk çok üzüldük

'Diyarbakır anneleri' Elazığ'da çadır kenti ziyaret etti: Acımızı unuttuk çok üzüldük

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Elazığ'da depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret etti. Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar, "Acımızı unuttuk, çok üzüldük. Bere, atkı ve eldiven ördük. Çadırlarda çocuklara dağıttık'' dedi.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır anneleri depremzedeleri ziyaret etti.
Diyarbakır anneleri depremzedeleri ziyaret etti.

Diyarbakır anneleri, Bahçelievler Mahallesi'nde AFAD ve Türk Kızılay'ı tarafından depremzedeler için kurulan çadır kente ziyarette bulunarak, depremden etkilenenlere Diyarbakır'da evlat nöbetindeyken ördükleri atkı, bere ve eldivenleri verdi.

Depremzede Suat Yıldırım, "Allah bir daha öyle bir şey yaşatmasın. Hayat zor. Devletimiz sağ olsun elinden gelen imkanları bize sunuyor. Diyarbakır anneleri de bizi ziyaret etti, Allah onlardan razı olsun. Bütün Türkiye Elazığ için bir oldu. Hangi ilimiz olsaydı aynı şey olurdu. Şu an birlik ve beraberlik zamanı.'' diye konuştu.

AA
'Diyarbakır anneleri' Elazığ'da çadır kenti ziyaret etti.

Çocuklardan Kardelen Aktaş da Diyarbakır annelerine teşekkür etti.

Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar da 148 gündür evlatları için Diyarbakır'da nöbet tuttuklarını söyledi.

  • Sancar, "Acımızı unuttuk, çok üzüldük. Bere, atkı ve eldiven ördük. Çadırlarda çocuklara dağıttık.'' dedi.

AA
Anneler depremden etkilenenlere Diyarbakır'da evlat nöbetindeyken ördükleri atkı, bere ve eldivenleri verdi.

Mevlüde Üçdağ da Türkiye'de kimsenin üşümemesini istediklerini belirterek, depremzedelerin dertlerine ve acılarına ortak olmaya geldiklerini dile getirdi.

Annelere, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın eşi Berihan Kaldırım da eşlik etti.

Evlat nöbeti tutan aileler depremzedeler için atkı örüyor
OYNAT 00:59
Evlat nöbeti tutan aileler depremzedeler için atkı örüyor
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 75 aile, HDP binası önündeki 'Evlat nöbeti'ni 147'nci günde de sürdüren aileler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bere, atkı ve eldiven örmeye başladı. Kaçırılan kızı Şeyma için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, ''Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere atkı, bere ve eldiven örüyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Çok üzüldük. Hepimiz kardeşiz. Kardeşlerimiz için ablalarımız, ağabeylerimiz için eldiven, bere ve atkı örüyoruz. Soğukta üşümesinler diye'' açıklamasında bulundu.


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