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Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır'da iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Semih Bozkuş
00:15 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Acil Servis (Foto: Arşiv)
Acil Servis (Foto: Arşiv)

Diyarbakır'da iki grup, taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, M.D. ve M.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında atılan taşlar nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





#Diyarbakır
#2 Yaralı
#kavga
1 saat önce
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