Diyarbakır'da iki grup arasında taşlı sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var

Son yıllarda Türkiye'de büyük bir sorun haline gelen başıboş sokak köpekleri, halk sağlığını tehdit ediyor. Diyarbakır’da Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Veysel Çakmak (13), yaralandı. Çocuk, köpekler tarafından ısırılırken Ankara, Muş ve Kütahya’da da üç kişi sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı.