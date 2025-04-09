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Diyarbakır'da 'Kız kaçırma' kavgası: 1 ölü 20 gözaltı

Diyarbakır'da 'Kız kaçırma' kavgası: 1 ölü 20 gözaltı

11:079/04/2025, الأربعاء
DHA
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Olaya ilişkin gözaltı sayısı ise 20'ye ulaştı.
Olaya ilişkin gözaltı sayısı ise 20'ye ulaştı.

Diyarbakır'da iki aile arasında ‘kız kaçırma' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 9 kişiden Ferhat Tangüner, tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14'üncü Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında ‘kız kaçırma' nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kavgada, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile birlikte 9 kişi yaralandı. Seken kurşunlar park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti.

Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vurulduğu anlaşılan kişinin yardım çığlıkları ile art arda patlayan silah sesleri gecenin karanlığında yankılandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ferhat Tangüner, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tangüner'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim edilerek Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, 17 kişiyi daha gözaltına aldı. 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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