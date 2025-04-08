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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: Biri polis 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: Biri polis 10 kişi yaralandı

22:448/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
AA
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Silahlı kavgada yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.
Silahlı kavgada yaralanan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre kavgada biri polis 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 10 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kavgada 1'i polis 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



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