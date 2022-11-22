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AFYONKARAHİSAR

Doğal güzelliği ile gündeme gelen gölde büyük yangın

Afyonkarahisar’da doğal güzelliği ile av ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline gelen Karamık Gölü’nde kamış yangını çıktı. Alevlerin kilometrelerce öteden göründüğü olayda yangının gölün son günlerde gündeme gelmesinin ardından çıkması ise akıllara soru işaretleri uyandırdı.

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Haber Merkezi İHA
Doğal güzelliği ile gündeme gelen gölde büyük yangın
Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi.

Afyonkarahisar’ın en büyük göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar Valiliği’nin geçtiğimiz günlerde tanıtımı için çalışma başlattığı Karamık Gölü’nde yangın çıktı. Gölün kuruyan ve bataklık olan kısmındaki kamışlar bilinmeyen bir nedenle yandı. Rüzgarın ve kuraklığın etkisi ile alevler kısa süre de geniş bir alana yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangının gölün doğal güzellikle ile gündeme geldiği günlerde çıkması ise akıllarda soru işaretlerinin uyanmasına neden oldu.


Yangının ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan incelemenin ise devam ettiği bildirildi.

10 köyün bu iş sayesinde ekonomiye katkısı bir milyon dolar: Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor
FOTOĞRAF 7
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Ege Bölgesinin en önemli göllerinden birisi olan Eber Gölünde gerçekleştirilen kamış hasadı devam ediyor. Hasat ile birlikte gölden toplanan kamışlar Derekarabağ köyü yakınlarında kurulan tesiste işlenerek İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.
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Gölden biçtikleri kamışları firmaların gösterdikleri alanlara getiriyor. Burada kalitesi ve boyuna göre ayrılan kamışlar temizlendikten ve kesildikten sonra yurt içi ile birlikte yurt dışına satılıyor. Kamışlar yurt içinde genelde kamelya yapımı ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılırken yurt dışı ülkelere ise çatı yapımı ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor.
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Bölgedeki yaklaşık 10 köy sayesinde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık bir milyon dolar katkı sağlanıyor. İhracatçı firmalar yaklaşık 5 ay süren sezonda daha fazla kamış toplanarak ihracat rakamlarını arttırmak içinse yoğun uğraş veriyor.
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Hem Türkiye de hem Avrupada fazla kullanılırKöyde kurulu tesiste kamış ihracatı yapan firmalardan birinin yetkilisi olan Habib Kılıç, hasadın bu yıl verimli olduğunu kaydetti.
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Kılıç, “Kamışları işleyip Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktayım. Yoğunluk Hollanda, Almanya, Danimarka ve İngiltere ağırlık olarak bu ülkelere yolluyoruz. Yangın çıkmadığı sürece Eber gölünde yılda 3 milyon bağ kamış biçiliyor. Topladığımız kamışlar makinalarda işleniyor, işlendikten sonra Avrupaya ihracat olacak hale geliyor. Bütün işlemleri tamamlandıktan sonra kamışlar Avrupada evlere çatı oluyor, Türkiye de de ağırlıkla şemsiye ve kamelya yapılır. Hem Türkiye de hem Avrupada fazla kullanılır dedi.
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10 köyün bu iş sayesinde ekonomiye katkısı bir milyon dolar: Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü'nden toplanan kamışlar yurt içi piyasa ile birlikte İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye çatı yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. 5 aylık kamış sezonu döneminde yurt dışına gönderilen kamışlar sayesinde ülke ekonomisine bir milyon dolarlık katkı sağlanıyor.


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