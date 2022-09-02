Gündem Doğalgaz çalışmasında bulunan eserin Roma Dönemine ait olduğu belirlendi
AFYONKARAHİSAR

Doğalgaz çalışmasında bulunan eserin Roma Dönemi’ne ait olduğu belirlendi

Afyonkarahisar’da doğalgaz çalışmaları esnasında bulunan tarihi eserin Roma Dönemi’nden kalma eski yapılarda kullanılan ’Arşitrav’ olduğu belirlenirken, tarihi eserin detaylı önceleme yapılmak üzere Arkeopark’a nakledildiği bildirildi. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dün doğalgaz hattı çalışmaları sırasında makineye takılan tarihi bir eser, buradan iş makinesi ile alınarak Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne ait Arkeopark’a taşınmıştı.

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Haber Merkezi İHA
Doğalgaz çalışmasında bulunan eserin Roma Dönemi’ne ait olduğu belirlendi
Afyon'da doğal gaz rezervi bulundu

Afyonkarahisar’da doğalgaz çalışmaları esnasında bulunan tarihi eserin Roma Dönemi’nden kalma eski yapılarda kullanılan ’Arşitrav’ olduğu belirlenirken, tarihi eserin detaylı önceleme yapılmak üzere Arkeopark’a nakledildiği bildirildi.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dün doğalgaz hattı çalışmaları sırasında makineye takılan tarihi bir eser, buradan iş makinesi ile alınarak Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne ait Arkeopark’a taşınmıştı. Bulunan tarihi eser ile ilgili bilgi veren Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, tarihi eserin ilk incelemesinin yapıldığını belirterek, “Bulunan tarihi eser müstakil bir yapı. Bu Roma Dönemi’ne ait binalarda kullanılan Arşitrav olduğu tespit edildi. İncelemesi devam eden tarihi eserlerin konulduğu Arkeoparka’a taşıdık. Burada detaylı bir inceleme yapılacak” dedi.

Doğal gazda kritik hamle: Dokuz kuyuda gaz akışı başladı
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Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi yaklaşık yüzde 44 artışla 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılacak.
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Yapımı devam eden Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında, 2 deniz platformunun imalat ve montajı tamamlandı.
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Her bir platformdan 9 kuyu olmak üzere toplam 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlanarak bu kuyulardan 9'unda doğal gaz akış testleri başarıyla gerçekleştirildi.
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Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra kuyu performanslarını görebilmek için her bir kuyuda bir kereye mahsus olmak üzere 2-4 gün süren kuyu testi işlemi yapılması gerekiyor.
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Proje kapsamındaki diğer 9 kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor.
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Kara ve deniz boru hatlarının inşaat süreci tamamlanan projede, yüzey tesislerinin tamamlanması için yapım çalışmaları devam ediyor.
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Genişletme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
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Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında yüksek teknolojili bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetmişti;
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\"Sadece bu platformda 115 çalışanımız var. Diğer platformda da 115 çalışanımız var. Burada kullanılan sondaj teknikleri son teknolojiye göre yapılıyor. Yerin yaklaşık 2 bin metre altına inerek rezervuar alanını, depo alanını geliştiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın büyük kısmı da yerli insanımız. Bu projede emeği geçen hem yüklenici firmada çalışan işçilerimize, mühendislerimize ve yöneticilerimize hem de projenin sahibi BOTAŞ çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesini tamamlayacağız.\"<br><br>
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Bakan Dönmez, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin de artacağını vurgulayarak, \"Mevcut durumda 28 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesi var. Biz bunu 75 milyon metreküpe çıkartacağız. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde devam eden çalışmayla da 40 milyon metreküplük geri üretim kapasitesini 80 milyon metreküpe çıkartacağız.\" ifadesini kullandı.
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Söz konusu depolama tesislerinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin de sayılarının artırıldığına işaret eden Dönmez, \"İki yeni FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) tesis edildi ve sisteme bağlandı. İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız.\" diye konuştu.
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Dönmez, doğal gaz kapasitesi noktasında bu yıl ve gelecek yıl alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, \"Kapasitelerimizi artırıyoruz. En kısa süre içerisinde bu projelerin tamamlandığını hep birlikte göreceğiz.\" dedi.
Doğal gazda kritik hamle: Dokuz kuyuda gaz akışı başladı
Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesine önemli katkı sağlayacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında 2 deniz platformunda 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlandı ve 9 kuyuda doğal gaz akış testi gerçekleştirildi.

En saf doğal gaz rezervi: Tam 83 milyar metreküp
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“Petrol ve Gaz” gazetesinin haberine göre, Mari vilayetinin güneyinde yapımı tamamlanan “Şerepli” kuyusundan ilk doğal gaz çıkarıldı.<br><br>
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Kuyudan elde edilen doğal gazın kükürt-hidrojen içermediği ve temiz olduğu belirtildi.
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Kuyudan günlük 695 bin metreküp doğal gaz çıkarılıyor.
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Doğal gaz rezervi sıralamasında dünyada 4. sırada bulunan Türkmenistan, 2021'de yaklaşık 83 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaştı.
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En saf doğal gaz rezervi: Tam 83 milyar metreküp
Kardeş ülke Türkmenistan'ın Mari kentinde kükürt-hidrojen içermeyen saf temiz doğal gaz çıkarılmaya başlandı. Günlük 695 bin metreküp doğal gaz çıkarılan kuyudan 2021 yılında ise 83 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapıldı.
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