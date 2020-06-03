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POLİTİKA

Dört ay sonra ilk kez: MGK’da Akdeniz mesajı

MGK 4 ay aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye’de toplandı. 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı: Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz’deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Dört ay sonra ilk MGK toplandı.
Dört ay sonra ilk MGK toplandı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 aydır yapılamayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti.

3 saat 20 dakika süren MGK toplantısından sonra yayımlanan bildiride, terörle mücadelenin kararlılıkla yürütülmeye devam edeceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK, PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş, ülkemiz ve bölgemizde teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye’nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır.

TAVİZSİZ DEVAM EDECEK

Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz’deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

BM tarafından tanınan meşru hükümetin Libya’nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış; uluslararası toplum, Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükümetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir.

Küresel düzeyde etkili olan salgınla amansız mücadelemizde ülkemizin; sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere her alanda gösterdiği başarının altı çizilmiştir.”

İLK GÖRÜŞME AKARCA'YLA

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart ayından bu yana programlarını İstanbul’dan sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da çalışmalarına başladı. Erdoğan uzun bir sürenin ardından ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Erdoğan’ın 75 gün sonra ilk kabulü ise Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

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