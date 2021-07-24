Dört günlük Kurban Bayramı tatilinde 83 kişi boğulmaktan kurtarıldı



Karadeniz’de sıklıkla yaşanan ‘rip akıntısı’ sebebiyle özellikle hafta sonları teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde toplam 44 cankurtaran kulesi ve 82 personelle vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor.

Bu doğrultuda sahil kesimlerinde hizmet veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, dört günlük Kurban Bayramı sürecinde 83 boğulma vakasına müdahale ederek olası can kayıplarının önüne geçti.

Sezon başlangıcı olan 1 Haziran tarihinden itibaren 361 boğulma vakasına müdahale ettiklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amir Yardımcısı Samet Karaca, 15 Eylül’de biten görev süreçlerini sıfır can kaybıyla tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Rip akıntısı ya da bilinen ismiyle çeken akıntı Türkiye’de her yıl bine yakın kişinin ölümüne neden oluyor. Çeken akıntı, deniz dibindeki kum tepelerinden kırılan dalgaların çukur bölgelere hareket etmesinden oluşur. Deniz suları kıyıdan açığa doğru hızla hareket eder. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar.

"Üstün bir çaba ortaya koyduk"

Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde cankurtaran ekipleriyle beraber 2021 yaz sezonunu 1 Haziran günü açtıklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Grup Amir Yardımcısı Samet Karaca, “O günden itibaren Kurban Bayramı sonuna kadar toplam 361 boğulma vakasına müdahale ettik. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı’nın talimatıyla Kurban Bayramı’nda dört gün boyunca özel ve yoğun bir uygulama ortaya koyduk. Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerindeki toplam 44 kulede 82 personel ile vatandaşların can güvenliğini sağlamak için üstün bir çaba ortaya koyduk” dedi.

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Bayramda 83 boğulma vakasına müdahale edildi

1 Haziran’da göreve başlayan ekiplerin 15 Eylül’de biten görev sürelerini sıfır can kaybıyla tamamlamayı hedeflediklerini belirten Karaca, “Komşu şehir sahillerinde boğulma vakaları yaşanırken çok şükür bizim sorumluluk sahamızda can kaybı söz konusu değil. Dört günlük Kurban Bayramı süresi boyunca 83 boğulma vakasına müdahale edildi. Yoğun bir süreç geçirdik ve tüm ekibimizle birlikte bayrama özel hazırlanmıştık. Kaynarca, Karasu ve Kocaali’deki sorumluluk bölgemizde bayram süresince de kayıp vermedik. Çünkü yeterli personele sahibiz. Mevcut ekiplerimiz de kendi canlarını tehlikeye atmadan tüm vakalara saniyeler içerisinde müdahale ederek can kaybına engel oldu” diye konuştu.

"Vatandaşımız, cankurtaran ekiplerimizin uyarılarını dikkate alsın"

Yüze yakın personel içerisinden en iyi eğitimi alan kişilerden bir ekip kurduklarını dile getiren Karaca, “Cankurtaranlarımız ekipmanlı ve ekipmansız hayat kurtarma konusunda iyi bir eğitim aldı. Her türlü ekipmanı da kullanabilecek durumdalar. Müdahale ettiğimiz vakaların en küçüğü 5, en büyüğü ise 85 yaşlarında vatandaşlar oldu. Aileler, çocuklarını ihmal ettiği zaman tehlikeli durumlar ortaya çıkıyor. Bu konuda ekiplerimiz çok hassas ve dikkatli davranıyor. Vatandaşımız, rip akıntısına dikkat etsin ve cankurtaran ekiplerimizin uyarılarını dikkate alsın, istiyoruz” şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 17 Eminönü, bayramı İstanbul'da geçirenlerin en çok tercih ettiği yerlerden oldu. Her zamanki kalabalığına, bayram tatili de eklenince Eminönü tıklım tıklım insan doldu. Çoluk çocuk tarihi bölgeyi gezenler balık ekmek yedi, deniz kenarında serinledi. Çoğu insanın maskesini çıkardığı görüldü. Özellikle Üsküdar İskelesi'nde vapur bekleyenlerin yoğunluğu dikkat çekti. Kuyruk oluşturan kalabalık, yola taştı. Araçların geçişi, yayalar nedeniyle zorlaştı. Almanya'dan gelen kuzenini gezdirmeye gelen Tuğba Bulut, Gurbetçilerin uğrak mekanı burası. Benim için sıcak ve kalabalık ama onun için fazla güzel. Balık ekmek yemek için geldik birazda. Çarşının altına çok fazla gidilmiyor, kalabalık ama biraz insan korkuyor ama güzel yine. İstanbul boş zannediyorduk ama galiba herkes burada. Biz o şekilde düşünmemiştik. Korona olaylarından ötürü insan biraz korkuyor. Çok fazla maske takan da yok farkettiğime göre dedi. Mehtap Bulut ise bayramdan dolayı bu kadar kalabalık beklemediğini söyledi. Gemi turu yapıp alışveriş yaptığını, balık ekmek yediğini belirten Eminönü'nü aşırı kalabalık bulduğunu söyleyen Mehmet İlik, Herhalde koronavirüs de bayram yapıyor diye konuştu. Tekirdağ'dan gezmeye gelen Tugay Yıldız ise Hayatım boyunca böyle bir kalabalık görmedim. İlk defa böyle bir kalabalığın içindeyim hatta yürürken bile yola atlayarak geldim bildiğiniz. Zor bir süreçten geçtim. Az olsaydı insanlar daha iyi olurdu diye konuştu. Enes isimli kişi de kalabalıktan şikayet ederek Allah yardım etsin bize diyerek maskelerden kurtulma dileğinde bulundu. Bir kişi de Bayram nedeniyle turlayalım dedik, ama çok kalabalık geldiğimize pişman olduk. Boğaz turu yapalım dedik dedi. Üsküdar İskelesi'nde vapur kuyruğu bekleyen Tolga isimli vatandaş da, Çok kalabalık böyle olmamalı. Önlem alınmalı bence. Herkes üst üste korona var, hiçbir önlem yok. Çok şikayetçiyiz. 10 dakikadır buradayız, hala bir adım ilerlemedi. Büyük ihtimalle bir sonrakine bineceğiz. Karşıya geçmek istedik ama gidemeyeceğiz büyük bir ihtimalle dedi. Kurban Bayramı'nın son gününde Eminönü 'iğne atsan yere düşmez' dedirtti Kurban Bayramı'nın son günü Eminönü'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Bayram nedeniyle gezmeye gelenler ya balık ekmek yediler ya deniz kenarında oturup serinlediler. Üsküdar İskelesi'nde karşıya geçmek için bekleyenler ise kuyruk oluşturdu. Kalabalık araçların geçişini de zorlaştırdı. BiP'te paylaş

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