Gündem Kocaelide 4 yıl önce fenomen olduğu kurban kesimini yeniledi
KOCAELİ

Kocaeli'de 4 yıl önce fenomen olduğu kurban kesimini yeniledi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 4 yıl önce kestiği kurbanın iskeletini bozmadan etlerini ayıran ve sosyal medyaya fenomen olan Orçun Maviş, bu bayramda da gündem olan kesimini tekrar etti. Maviş, kesim işleminin her saniyesini ise kayda aldı.

Haber Merkezi İHA
Kocaelide 4 yıl önce fenomen olduğu kurban kesimini yeniledi
Orçun Maviş, bu bayramda da ilginç kesimini yeniledi.

Yaklaşık 4 yıl önce Kurban Bayramında iskeletini bozmadan kesiği kurban ile fenomen olan süt üretim çiftliği işletmecisi Orçun Maviş, bu bayramda da ilginç kesimini yeniledi.

Orçun Maviş, bu bayramda da ilginç kesimini yeniledi.
Orçun Maviş, bu bayramda da ilginç kesimini yeniledi.
  • Kandıra’daki üretim çiftliğinde aile olarak aldıkları 3 yaşındaki mandayı kesime alan Maviş, 4 yıl önce sosyal medyada paylaşım ve beğeni yağan kesim tekniğini yeniden uyguladı. Kestiği kurbanın iskeletini bozmadan etlerini ayıran Maviş, kurbanının kesim anlarını ise kayda aldı. Kesimin tamamlanmasının ardından hayvandan kalan iskeleti ip yardımı ile askıya alan Maviş, tamamladığı kesimin ardından kalan iskelet ile de hatıra fotoğrafı çekildi.

Maviş, tamamladığı kesimin ardından kalan iskelet ile de hatıra fotoğrafı çekildi.
Maviş, tamamladığı kesimin ardından kalan iskelet ile de hatıra fotoğrafı çekildi.

Kestiği denilen mandayı, insanların çok tercih etmediğini söyleyen Maviş, etinin lezzetli ve dana etinden daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. 4 yıl aradan sonra fenomen kesimini tekrar ettiğini söyleyen Maviş, kurbanlık hayvandan geriye kalan iskeleti ile de poz verdi.

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