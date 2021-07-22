Gündem Kurban etleri bozulmasın diye bulduğu teknik görenleri hayrete düşürdü
BURSA

Kurban etleri bozulmasın diye bulduğu teknik görenleri hayrete düşürdü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan vatandaşın, Denizli’de kestiği kurbanın etlerini bozulmadan evine götürebilmek için bulduğu tekniği görenleri hayrete düşürdü.

Haber Merkezi İHA
Kurban etleri bozulmasın diye bulduğu teknik görenleri hayrete düşürdü
Bu sistemle sıcak havada etlerin bozulmasını önledi.

İnegöl ilçesinde yaşayan Osman Barış, kurban kesmek için kardeşinin yaşadığı Denizli’ye hafif ticari aracıyla gitti. Kestiği kurbanın etlerini bagaja koyan Osman Barış, yaklaşık 5 saat sürecek yolculukta etlerin bozulmaması için ilginç bir teknik geliştirdi.

Bu sistemle sıcak havada etlerin bozulmasını önledi.
Bu sistemle sıcak havada etlerin bozulmasını önledi.

Nalburdan aldığı plastik boruların bir ucunu aracın ön kısmında bulunan klima çıkışına monte eden adam, boruların diğer ucunu aracın bagajına uzattı. Kurduğu sistemle klimadan gelen soğuk havayı bagajdaki etlere iletti. Bu sistemle sıcak havada etlerin bozulmasını önledi.

Bu sistemle sıcak havada etlerin bozulmasını önledi.
Bu sistemle sıcak havada etlerin bozulmasını önledi.
  • Osman Barış yaptığı açıklamada, “6 kişi ve benim kurban etlerimizi Denizli’den İnegöl’e götüreceğim. Yol yaklaşık 5 saat sürüyor. Havalar çok sıcak. Etimin bozulmaması için bir soğutma sistemi düşündüm. Nalburdan boru aldım. Aracın ön kısmında klimadan gelen soğuk havayı borularla bagaja aktardım. Klimayı açtığımda bagajı gayet iyi soğutuyor. Klimayı çalıştırınca borular resmen buz tutuyor” dedi.

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