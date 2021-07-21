Askıda kurbanlık: İhtiyaç sahipleri için etleri bahçesindeki ağaca astı

Keçilere karşı olan ilgisini ve cüce keçi hayalini anlatan Ömer Kara, Cüce keçi benim hep hayalimdi. Bundan önce iki tane keçim vardı onlar büyüyen cinsti şimdi büyümeyen cins aldım onu besliyorum. Büyükçekmece'de bir çiftlik sahibinden aldım. Nadir bir hayvan olduğu için önce vermek istemedi ama ısrarı üzerine aldım. Bir aydır beraberiz, biberonla besliyorum. İyice yakınlaştık, beraber yatıyoruz, beraber kalkıyoruz, beraber yemek yiyoruz. Ben ne yapıyorsam o da benim peşimde. İnsanların tepkileri çok farkı oluyor çünkü dışarıda hep kedi, köpeğe alıştıkları için keçi görünce tuhaf oluyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Ben de bir farklılık yaratmak istedim ve keçi aldım. Keçi insanlarla yaşayabiliyor, çok cana yakınlardır. İsmi Zeytin dedi.