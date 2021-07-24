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ANKARA

İçişleri'nden bayram dönüşü trafik uyarısı: Dikkat Sabır Kural

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen on binlerce vatandaş tatil bölgelerine akın etti. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesini tercih eden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu bugün de devam ediyor. Yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle İçişleri Bakanlığından sürücülere uyarı geldi. Yapılan açıklamada, 'bayram dönüşü trafik yoğunlaştı' paylaşımı yaparak, "Dikkat, Sabır, Kural" uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişlerinden bayram dönüşü trafik uyarısı: Dikkat Sabır Kural
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bayram dönüşü trafik yoğunlaştı" paylaşımı yaparak, "Dikkat, Sabır, Kural" uyarısında bulundu.

Paylaşımda, "Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım. Sevdikleriniz ve kendiniz için, dikkatle yol ver hayata" denildi.

Tatilcilerin dönüş yolculuğunda üçüncü gün: Feribotta bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu
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Marmara ile Trakya bölgesinden, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler, 2 gün önce dönüş yoluna geçmişlerdi.
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Dönüş yoğunluğu bugün de devam ediyor. Dün 2 kilometreyi bulan araç yoğunluğu bugün yaklaşık 1 kilometre olarak ilerliyor.
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Araç kuyruğu İskele Meydanı’ndan başlayarak Piri Reis Caddesi’ne kadar ilerledi.
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Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor.
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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş; Çanakkale’den Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5, Lapseki-Gelibolu hattında 7, Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında da 3 feribotla sefer düzenliyor.
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Çanakkale Boğazı’ndaki feribot seferleri saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.
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Tatilcilerin dönüş yolculuğunda üçüncü gün: Feribotta bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Kurban Bayramı nedeniyle Ege bölgesin akın eden tatilcilerin iki gün önce başlayan dönüş yolculuğu bugün de yoğun bir şekilde devam ediyor. Tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Bayram tatilinden dönen vatandaşlar trafikte kilometrelerce kuyruk oluşturdu
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Bayram tatilinden dönen vatandaşlar trafikte kilometrelerce kuyruk oluşturdu
9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası ulaşımda dönüşler devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor.
Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşe geçen binlerce aracın dün Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrelik kısımda uzun kuyruklar oluştu. Akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik Gerede otoban gişelerini kadar uzun kuyruklar oluşturdu.


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