İçişleri'nden bayram dönüşü trafik uyarısı: Dikkat Sabır Kural Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen on binlerce vatandaş tatil bölgelerine akın etti. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesini tercih eden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu bugün de devam ediyor. Yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle İçişleri Bakanlığından sürücülere uyarı geldi. Yapılan açıklamada, 'bayram dönüşü trafik yoğunlaştı' paylaşımı yaparak, "Dikkat, Sabır, Kural" uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2021, 13:00 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2021, 13:21 Yeni Şafak