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HAKKÂRİ

Dört yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatim etti

Abdulselam Akdoğan’ın babası İmam Hatip Nuraş Akdoğan, çocuğunun 4 yaşında Kuran-ı Kerim’i hatim ettiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatim etti.
4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatim etti.

Abdulselam Akdoğan’ın babası İmam Hatip Nuraş Akdoğan, çocuğunun 4 yaşında Kuran-ı Kerim’i hatim ettiğini söyledi.

KENDİSİ İLE GURUR DUYUYORUZ

Akdoğan, “8 yıldan beridir imam hatip olarak görev yapmaktayım. 7 yılım Hakkari’nin köylerinde hizmet vermekle geçti. 3 çoğum var ve Abdulselam benim büyük oğlumdur. Abdulselam 4 yaşında iken Kur’an-ı Kerim okumayı istedi. Bizde gece gündüz uğraştık, o da gayret etti. 4 yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i hatim etti. 2-3 ay sonra da Mevlid-i Şerifi okudu. Biz çocuklara ders verirken, kendisi de derse katılarak çocuklara örnek oluyor. Çocuğum bu şekilde yetiştiği için kendisi ile gurur duyuyorum. İnşallah herkese örnek olur diye düşünüyorum” dedi.

Kur’an-ı Kerim’i hatmettiğini belirten Abduselam Akdoğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyledi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de, sosyal medya hesabında Abdulselam Akdoğan ve babası ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, “Küçük misafirimiz Abdulselam, Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifi hatmetmiş. Babası İmam Hatip Nuraş Akdoğan ile bana hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Dualarını bizden eksik etmesinler, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

4 buçuk yaşında Kuran-ı Kerim'i hatim etti
HAYAT
4 buçuk yaşında Kuran-ı Kerim'i hatim etti
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