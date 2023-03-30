Dört yıl önce Mersin'de yakalanmıştı: MLKP'li teröriste 33 yıl 9 ay hapis cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.