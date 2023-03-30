Dört yıl önce Mersin'de yakalanmıştı: MLKP'li teröriste 33 yıl 9 ay hapis cezası

MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkari'de 2 kişinin terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasını sağlamakla suçlanan ve Mersin'de 4 yıl önce yakalanarak cezaevine konulan Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse (37), 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkari'de 2 kişinin PKK'lı teröristlerce kaçırılmasını sağlamakla suçlanan İçişleri Bakanlığı'nın mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödülle terörden arananlar listesinde yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse, 2019 yılında polisin düzenlediği operasyonla Mersin'de yakalandı. Cezaevine konulan Ümit Emrah Köse'nin Hakkari 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Terörist Ümit Emrah Köse, 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.