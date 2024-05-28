|
Gündem

Düğün konvoyundaki aracın sürücüsü uzun namlulu silahla ateş açtı. İki şüpheli gözaltında

Ankara'nın Sincan ilçesinde, seyir halindeki araçtan silahla ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

07:10 - 28/05/2024 Salı
DHA
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen O.A. ve B.A, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen O.A. ve B.A, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan Malazgirt Mahallesinde meydana geldi.


Otomobilden silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.


Yapılan çalışmada silahın ateşlendiği otomobilde bulunan kişilerin O.A. ve B.A. olduğu belirlendi. İki şüpheli evlerine yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.







#Ankara
#Sincan
#Konvoy
8 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji’den Kastamonu’ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat