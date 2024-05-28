Düğün konvoyundaki aracın sürücüsü uzun namlulu silahla ateş açtı. İki şüpheli gözaltında

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen O.A. ve B.A, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Sincan Malazgirt Mahallesinde meydana geldi.
Otomobilden silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan çalışmada silahın ateşlendiği otomobilde bulunan kişilerin O.A. ve B.A. olduğu belirlendi. İki şüpheli evlerine yapılan baskınla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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8 saat önce