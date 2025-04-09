Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Türk ordusunun 72 saat içerisinde Tel Aviv'e girebileceğine dikkat çeken Hindustan Times gazetesi, geniş kapsamlı bir analiz haber yayınladı.
Dünya gündemi, Türkiye'nin bölgesel gücünü bir kez daha gözler önüne seren çarpıcı açıklamalarla sarsıldı.
Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkesi bozarak katliamlarını sürdürürken Türkiye ise Suriye'de askeri üs kurmaya hazırlanıyor.
İsrail Trump'tan umduğunu bulamadı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyişine karşı yardım istedi ve iki ülke arasında olası çatışmalardan kaçınmak istediklerini dile getirdi.
"Türk ordusu 72 saatte Tel Aviv'e girer"
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevra kabiliyeti ve operasyonel gücünü vurgulayan Bayrakçı, bu açıklamalarıyla bölgedeki güç dengesini değiştirebilecek bir potansiyele işaret etti.
"72 saatlik geri sayım"
"Türkiye Orta Doğu'da dengeleri değiştirir"
Hindustan Times, Bayrakçı'nın açıklamalarını detaylı bir şekilde ele alarak, Türk Ordusu'nun operasyonel kapasitesine ve bölgesel güç dengesini değiştirme potansiyeline dikkat çekti.
Bayrakçı'nın sözlerini analiz eden gazete, Türk ordusunun gücünü sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi anlamda da bir caydırıcılık unsuru olarak tanımladı.