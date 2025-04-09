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Dünya Türkiye-İsrail gerilimini konuşuyor: 'Türk ordusu 72 saat içinde Tel Aviv'e girebilir'

Dünya Türkiye-İsrail gerilimini konuşuyor: 'Türk ordusu 72 saat içinde Tel Aviv'e girebilir'

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:469/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dünya medyasında yer alan analizlere göre Türkiye'nin hamleleleri Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilir.
Dünya medyasında yer alan analizlere göre Türkiye'nin hamleleleri Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilir.

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Türk ordusunun 72 saat içerisinde Tel Aviv'e girebileceğine dikkat çeken Hindustan Times gazetesi, geniş kapsamlı bir analiz haber yayınladı.

Dünya gündemi, Türkiye'nin bölgesel gücünü bir kez daha gözler önüne seren çarpıcı açıklamalarla sarsıldı.


Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkesi bozarak katliamlarını sürdürürken Türkiye ise Suriye'de askeri üs kurmaya hazırlanıyor.





İsrail Trump'tan umduğunu bulamadı


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyişine karşı yardım istedi ve iki ülke arasında olası çatışmalardan kaçınmak istediklerini dile getirdi.



Trump ise,
"Erdoğan'ı çok seviyorum, o da beni seviyor" d
iyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdırdı ve Türkiye ile yaşanabilecek sorunların çözülmesi konusunda arabuluculuk yapabileceğini vurguladı.


"Türk ordusu 72 saatte Tel Aviv'e girer"


Yaşanan görüşmelerin ardından CNN Türk ekranlarında bölgesel gelişmeler hakkında analiz yapan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı,
"Türk Ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv’e girer. Bu ne bir tehdit ne de bir abartıdır; Türk milletinin ve ordusunun caydırıcılığının açık bir göstergesidir"
dedi.


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevra kabiliyeti ve operasyonel gücünü vurgulayan Bayrakçı, bu açıklamalarıyla bölgedeki güç dengesini değiştirebilecek bir potansiyele işaret etti.


"72 saatlik geri sayım"


Hindistan merkezli haber kanalı, Bayrakçı'nın dikkat çeken sözlerini,
"72 Saat Geri Sayım: Türkiye Tel Aviv'e Girme Tehdidinde Bulunuyor"
başlığıyla video haber olarak gündeme taşıdı.


"Türkiye Orta Doğu'da dengeleri değiştirir"


Hindustan Times, Bayrakçı'nın açıklamalarını detaylı bir şekilde ele alarak, Türk Ordusu'nun operasyonel kapasitesine ve bölgesel güç dengesini değiştirme potansiyeline dikkat çekti.


Ordu 72 saat içinde giriş yapabilir, Türkiye, İsrail'e hücum etmeye hazır

Bayrakçı'nın sözlerini analiz eden gazete, Türk ordusunun gücünü sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi anlamda da bir caydırıcılık unsuru olarak tanımladı.



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