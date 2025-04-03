İsrail kendi ipini çekiyor: Suriye lideri Ahmed Şara'ya Türkiye tehdidi

"Suriye'yi Türk himayesi altına almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Niyetlerinin bu olduğu açık. Bunun için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Suriye için 'İran'ın vekili olmamalı' diyorduk. Şimdi de 'Türkiye'nin himayesine girmemeli' diyoruz. Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve diğer bölgelerde oynadığı olumsuz rolden endişe duyuyoruz. Türkiye'nin bölgede ve dünyanın diğer bölgelerinde hedefleri var. Özellikle de Rojava'daki Kürt özerk bölgesine karşı (Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'nin kontrolündeki bölge) saldırgan bir tutum içerisindeler."