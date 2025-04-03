İsrail kendi ipini çekiyor: Suriye lideri Ahmed Şara'ya Türkiye tehdidi

Son dönemde T4 hava üssünün Türkiye'ye verileceği yönündeki iddialara yanıt veren soykırımcı İsrail'in eli kanlı Savunma Bakanı Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit ederek "Eğer İsrail'e düşman güçler Suriye'ye girerse bedelini sen ödeyeceksin" dedi.
Gazze'de ateşkesi bozarak katliama devam eden soykırımcı İsrail, Suriye'de provokatif hamlelerde bulunarak Türkiye'yi kışkırtmaya başladı.
"Geleceğe dair bir uyarı"
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Katz, Suriye'ye dün gece düzenledikleri hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu öne sürdü.
Türkiye tehdidi: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
Suriye'ye saldırılara devam edeceklerini söyleyen Katz, İsrail savaş uçaklarının uluslararası hukuka aykırı olarak dün gece Hama ve Humus'taki askeri hava üslerine düzenlediği hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu söyledi.
Katz, İsrail'in uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepeleri ile Baas rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık sonrası başta Şeyh (Hermon) Dağı olmak üzere işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguladı.
"Suriye'yi Türk himayesi altına almak için ellerinden geleni yapıyorlar"
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tesil bölgesinde çıkan çatışma üzerine dün gece bölgeye havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurdu.
Tesil bölgesindeki silahlı unsurların, İsrail güçlerine ateş açtığını ileri süren açıklamada, askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada söz konusu silahlı unsurların öldürüldüğü, İsrail askerlerinden ise yaralanan olmadığı aktarıldı.
İsrail, dün akşam saatlerinde Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti.
Saldırılar sonrası The Jerusalem Post'a konuşan İsrailli üst düzey yetkili, bu saldırıların esas amacının "Türkiye'ye mesaj vermek" olduğunu söyledi.
Yetkili, "Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in ülke semalarındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin." mesajının verildiğini kaydetti.
"T4 üssü Türkiye'ye verilecek" iddiası
İsrail geçtiğimiz günlerde, Suriye'deki T4 hava üssüne saldırı düzenlemişti. Bu saldırıdan önce, Suriye'deki yeni yönetimin bu üssün kullanımını Türkiye'ye vereceği iddia edilmişti. Ankara'nın bu üsse jetler, hava savunma sistemleri ve İHA'lar konuşlandıracağı öne sürülmüştü. Bu iddialar hakkında ne Suriye ne de Türkiye tarafından bir yalanlama ya da doğrulama yapılmamıştı.
İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi
İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.
İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.
İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.